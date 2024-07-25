https://ria.ru/20240725/stantsiya-1961986619.html

Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите

Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите - РИА Новости, 25.07.2024

Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите

Российско-китайская Международная лунная станция получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите, следует из опубликованного РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:34

2024-07-25T16:34

2024-07-25T16:34

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российско-китайская Международная лунная станция получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации межправсоглашения. Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. "Целью второго этапа являются комплексная работа над завершением создания МНЛС, конструирование и создание орбитальных модулей (оборудования) и модулей (оборудования), расположенных на поверхности Луны, для подачи электроснабжения, коммуникаций", - говорится в документе. Также в качестве целей указываются исследование, изучение и возможное использование ресурсов как на поверхности (или под поверхностью) Луны, так и на её орбите. Планируется, что в ходе второго этапа будут реализованы пять миссий. Их содержание пока только предстоит определить. Как следует из соглашения, это произойдёт после того, как компетентные органы разработают и согласуют дальнейшее обоснование. "Фаза III- эксплуатация, целью которой являются изучение и освоение Луны, верификация технологий, содействие международным партнёрам при высадке человека на Луну с помощью завершённой МНЛС", - также говорится в документе.

https://ria.ru/20240627/luna-1955630690.html

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космос - риа наука, луна, россия, китай, в мире