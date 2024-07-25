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Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите - РИА Новости, 25.07.2024
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16:34 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/stantsiya-1961986619.html
Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите
Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите - РИА Новости, 25.07.2024
Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите
Российско-китайская Международная лунная станция получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите, следует из опубликованного РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:34
2024-07-25T16:34
космос - риа наука
луна
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российско-китайская Международная лунная станция получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации межправсоглашения. Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. "Целью второго этапа являются комплексная работа над завершением создания МНЛС, конструирование и создание орбитальных модулей (оборудования) и модулей (оборудования), расположенных на поверхности Луны, для подачи электроснабжения, коммуникаций", - говорится в документе. Также в качестве целей указываются исследование, изучение и возможное использование ресурсов как на поверхности (или под поверхностью) Луны, так и на её орбите. Планируется, что в ходе второго этапа будут реализованы пять миссий. Их содержание пока только предстоит определить. Как следует из соглашения, это произойдёт после того, как компетентные органы разработают и согласуют дальнейшее обоснование. "Фаза III- эксплуатация, целью которой являются изучение и освоение Луны, верификация технологий, содействие международным партнёрам при высадке человека на Луну с помощью завершённой МНЛС", - также говорится в документе.
https://ria.ru/20240627/luna-1955630690.html
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космос - риа наука, луна, россия, китай, в мире
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Китай, В мире
Российско-китайская МНЛС получит модули на поверхности и на орбите

Российско-китайская лунная станция получит модули на поверхности и на орбите

© @SLIM_JAXAСнимок поверхности Луны
Снимок поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© @SLIM_JAXA
Снимок поверхности Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российско-китайская Международная лунная станция получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации межправсоглашения.
Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу.
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"Целью второго этапа являются комплексная работа над завершением создания МНЛС, конструирование и создание орбитальных модулей (оборудования) и модулей (оборудования), расположенных на поверхности Луны, для подачи электроснабжения, коммуникаций", - говорится в документе.
Также в качестве целей указываются исследование, изучение и возможное использование ресурсов как на поверхности (или под поверхностью) Луны, так и на её орбите.
Планируется, что в ходе второго этапа будут реализованы пять миссий. Их содержание пока только предстоит определить. Как следует из соглашения, это произойдёт после того, как компетентные органы разработают и согласуют дальнейшее обоснование.
"Фаза III- эксплуатация, целью которой являются изучение и освоение Луны, верификация технологий, содействие международным партнёрам при высадке человека на Луну с помощью завершённой МНЛС", - также говорится в документе.
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