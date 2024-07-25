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Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций

Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций - РИА Новости, 25.07.2024

Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций

США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:53

2024-07-25T18:53

2024-07-25T18:53

сша

россия

бразилия

джанет йеллен

дмитрий песков

большая двадцатка

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. "Наш подход постоянно должен усиливаться и укрепляться, развиваться в новых направлениях", - Йеллен сказала на пресс-конференции перед встречей министров финансов стран G20 в Бразилии. Ранее в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит.

https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961769670.html

сша

россия

бразилия

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2024

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сша, россия, бразилия, джанет йеллен, дмитрий песков, большая двадцатка, министерство финансов сша, санкции в отношении россии