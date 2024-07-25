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Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций - РИА Новости, 25.07.2024
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18:53 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ssha-1962022115.html
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций - РИА Новости, 25.07.2024
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций
США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:53
2024-07-25T18:53
сша
россия
бразилия
джанет йеллен
дмитрий песков
большая двадцатка
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. "Наш подход постоянно должен усиливаться и укрепляться, развиваться в новых направлениях", - Йеллен сказала на пресс-конференции перед встречей министров финансов стран G20 в Бразилии. Ранее в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит.
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961769670.html
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сша, россия, бразилия, джанет йеллен, дмитрий песков, большая двадцатка, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
США, Россия, Бразилия, Джанет Йеллен, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
Минфин США планирует совершенствовать реализацию антироссийских санкций

Йеллен: США планируют совершенствовать подход к реализации санкций против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США планируют совершенствовать свой подход по реализации санкций против России, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.
"Наш подход постоянно должен усиливаться и укрепляться, развиваться в новых направлениях", - Йеллен сказала на пресс-конференции перед встречей министров финансов стран G20 в Бразилии.
Ранее в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Восемь стран Европы призвали ужесточить антироссийские санкции
24 июля, 17:34
 
СШАРоссияБразилияДжанет ЙелленДмитрий ПесковБольшая двадцаткаМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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