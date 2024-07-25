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Более 75% соцобъектов Москвы подготовлены к новому отопительному сезону - РИА Новости, 25.07.2024
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Более 75% соцобъектов Москвы подготовлены к новому отопительному сезону
Более 75% соцобъектов Москвы подготовлены к новому отопительному сезону - РИА Новости, 25.07.2024
Более 75% соцобъектов Москвы подготовлены к новому отопительному сезону
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 75% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:45
2024-07-25T19:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
петр бирюков
моэк
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 75% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание, ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено более 6,4 тысячи таких объектов, что составляет больше 75% от общего плана", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в том числе завершены работы на более 4,5 тысячи объектов образования, свыше 1,1 тысячи - здравоохранения, 422 - культуры и 218 - спорта. "В настоящее время в столице продолжается масштабная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, социальных объектов и административных зданий к осенне-зимнему периоду. Полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей, специалистам "МОЭК" предстоит проверить 18 тысяч километров трубопроводов и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок - до 25 августа.
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общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Городское хозяйство Москвы

Более 75% соцобъектов Москвы подготовлены к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРемонт радиатора
Ремонт радиатора - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 75% социальных объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов - школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание, ведь со стартом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью подготовлено более 6,4 тысячи таких объектов, что составляет больше 75% от общего плана", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в том числе завершены работы на более 4,5 тысячи объектов образования, свыше 1,1 тысячи - здравоохранения, 422 - культуры и 218 - спорта.
«
"В настоящее время в столице продолжается масштабная работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых домов, социальных объектов и административных зданий к осенне-зимнему периоду. Полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей, специалистам "МОЭК" предстоит проверить 18 тысяч километров трубопроводов и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности будут подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия завершатся в установленный срок - до 25 августа.
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