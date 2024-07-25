https://ria.ru/20240725/soboleznovanie-1961969103.html

Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней

Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней - РИА Новости, 25.07.2024

Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с трагическими последствиями... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:45

2024-07-25T15:45

2024-07-25T15:45

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эфиопия

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с трагическими последствиями оползней на юге страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении. Число жертв при сходе двух оползней на юге Эфиопии достигло 257 человек и может вырасти до 500, следует из отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эфиопия, россия, владимир путин, оон