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Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней - РИА Новости, 25.07.2024
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15:45 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/soboleznovanie-1961969103.html
Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней
Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней - РИА Новости, 25.07.2024
Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с трагическими последствиями... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:45
2024-07-25T15:45
в мире
эфиопия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с трагическими последствиями оползней на юге страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении. Число жертв при сходе двух оползней на юге Эфиопии достигло 257 человек и может вырасти до 500, следует из отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
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в мире, эфиопия, россия, владимир путин, оон
В мире, Эфиопия, Россия, Владимир Путин, ООН
Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней

Путин выразил соболезнования властям Эфиопии из-за последствий схода оползней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с трагическими последствиями оползней на юге страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Число жертв при сходе двух оползней на юге Эфиопии достигло 257 человек и может вырасти до 500, следует из отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
 
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