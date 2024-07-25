https://ria.ru/20240725/smirnov-1961961070.html

Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе

Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе - РИА Новости, 25.07.2024

Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:22

2024-07-25T15:22

2024-07-25T15:22

происшествия

жкх

курская область

курск

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

госжилинспекция

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий при обстрелах со стороны ВСУ, после жалоб жителей на их состояние. Смирнов опубликовал жалобу от подписчика, в которой тот рассказал, что управляющая компания отнесла в подвал, который служит укрытием при обстрелах, старые почтовые ящики. Подписчик возмутился, что укрытия превращают в свалки. "От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии. Сообщение о ещё одном примере наплевательского отношения к безопасности увидел сегодня в Telegram-канале. Поручил главе города Игорю Куцаку разобраться, а заодно и Госжилинспекции ещё раз проверить все укрытия в регионе", - написал Смирнов.Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее врио губернатора сообщал, что над регионом российская ПВО сбила 17 украинских БПЛА. Были и другие атаки беспилотников и обстрелы, при которых пострадали люди.

https://ria.ru/20240724/vlasti-1961832292.html

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, курская область, курск, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, госжилинспекция, безопасность