https://ria.ru/20240725/smirnov-1961961070.html
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе - РИА Новости, 25.07.2024
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:22
2024-07-25T15:22
2024-07-25T15:22
происшествия
жкх
курская область
курск
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
госжилинспекция
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий при обстрелах со стороны ВСУ, после жалоб жителей на их состояние. Смирнов опубликовал жалобу от подписчика, в которой тот рассказал, что управляющая компания отнесла в подвал, который служит укрытием при обстрелах, старые почтовые ящики. Подписчик возмутился, что укрытия превращают в свалки. "От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии. Сообщение о ещё одном примере наплевательского отношения к безопасности увидел сегодня в Telegram-канале. Поручил главе города Игорю Куцаку разобраться, а заодно и Госжилинспекции ещё раз проверить все укрытия в регионе", - написал Смирнов.Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее врио губернатора сообщал, что над регионом российская ПВО сбила 17 украинских БПЛА. Были и другие атаки беспилотников и обстрелы, при которых пострадали люди.
https://ria.ru/20240724/vlasti-1961832292.html
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происшествия, жкх, курская область, курск, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, госжилинспекция, безопасность
Происшествия, ЖКХ, Курская область, Курск, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Госжилинспекция, Безопасность
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе
Врио губернатора Курской области поручил проверить укрытия в регионе после жалоб