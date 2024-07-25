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Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе - РИА Новости, 25.07.2024
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15:22 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/smirnov-1961961070.html
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе - РИА Новости, 25.07.2024
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:22
2024-07-25T15:22
происшествия
жкх
курская область
курск
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
госжилинспекция
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий при обстрелах со стороны ВСУ, после жалоб жителей на их состояние. Смирнов опубликовал жалобу от подписчика, в которой тот рассказал, что управляющая компания отнесла в подвал, который служит укрытием при обстрелах, старые почтовые ящики. Подписчик возмутился, что укрытия превращают в свалки. &quot;От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии. Сообщение о ещё одном примере наплевательского отношения к безопасности увидел сегодня в Telegram-канале. Поручил главе города Игорю Куцаку разобраться, а заодно и Госжилинспекции ещё раз проверить все укрытия в регионе&quot;, - написал Смирнов.Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее врио губернатора сообщал, что над регионом российская ПВО сбила 17 украинских БПЛА. Были и другие атаки беспилотников и обстрелы, при которых пострадали люди.
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происшествия, жкх, курская область, курск, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, госжилинспекция, безопасность
Происшествия, ЖКХ, Курская область, Курск, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Госжилинспекция, Безопасность
Жители Курска пожаловались на состояние укрытий в городе

Врио губернатора Курской области поручил проверить укрытия в регионе после жалоб

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий при обстрелах со стороны ВСУ, после жалоб жителей на их состояние.
Смирнов опубликовал жалобу от подписчика, в которой тот рассказал, что управляющая компания отнесла в подвал, который служит укрытием при обстрелах, старые почтовые ящики. Подписчик возмутился, что укрытия превращают в свалки.
«

"От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии. Сообщение о ещё одном примере наплевательского отношения к безопасности увидел сегодня в Telegram-канале. Поручил главе города Игорю Куцаку разобраться, а заодно и Госжилинспекции ещё раз проверить все укрытия в регионе", - написал Смирнов.

Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Ранее врио губернатора сообщал, что над регионом российская ПВО сбила 17 украинских БПЛА. Были и другие атаки беспилотников и обстрелы, при которых пострадали люди.
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24 июля, 22:36
 
ПроисшествияЖКХКурская областьКурскАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныГосжилинспекцияБезопасность
 
 
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