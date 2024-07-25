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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы раздаются в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:49
2024-07-25T09:49
2024-07-25T10:23
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киевская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрывы раздаются в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "5 канал" в Telegram-канале. "В Киевской области слышны взрывы, предположительно, работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. На данный момент в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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в мире, киевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"5 канал": в Киевской области на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы