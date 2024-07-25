https://ria.ru/20240725/smi-1961862693.html

СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2

СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:01

2024-07-25T09:01

2024-07-25T09:44

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Нидерландов."Нидерланды и Дания готовы поставить 14 отремонтированных танков Leopard 2 Украине", - пишет агентство.Отмечается, что танки были отремонтированы немецкой Rheinmetall и прошли необходимые испытания.Точные даты поставок не уточняются.Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240725/prozorov-1961858915.html

https://ria.ru/20240725/peregovory-1961859139.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, дания, украина