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СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 25.07.2024
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09:01 25.07.2024 (обновлено: 09:44 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/smi-1961862693.html
СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2
СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2
Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:01
2024-07-25T09:44
в мире
нидерланды
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Нидерландов."Нидерланды и Дания готовы поставить 14 отремонтированных танков Leopard 2 Украине", - пишет агентство.Отмечается, что танки были отремонтированы немецкой Rheinmetall и прошли необходимые испытания.Точные даты поставок не уточняются.Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240725/prozorov-1961858915.html
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961859139.html
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в мире, нидерланды, дания, украина
В мире, Нидерланды, Дания, Украина
СМИ: Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2

СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета

© AP Photo / Andriy AndriyenkoВоенные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.
"Нидерланды и Дания готовы поставить 14 отремонтированных танков Leopard 2 Украине", - пишет агентство.
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Отмечается, что танки были отремонтированы немецкой Rheinmetall и прошли необходимые испытания.
Точные даты поставок не уточняются.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
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Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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