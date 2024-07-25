https://ria.ru/20240725/smerch-1961959839.html

В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе

В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе - РИА Новости, 25.07.2024

В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе

Смерчи, наблюдаемые в Черноморском районе Крыма, образуются в период неустойчивой погоды возле побережья и являются достаточно частым явлением, сообщили РИА... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:14

2024-07-25T15:14

2024-07-25T15:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Смерчи, наблюдаемые в Черноморском районе Крыма, образуются в период неустойчивой погоды возле побережья и являются достаточно частым явлением, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. Пользователи социальных сетей выложили видео, снятое в Черноморском районе Крыма, где над степью виден смерч. "К образованиям смерчей приводит неустойчивый характер погоды, из-за сильного прогрева воздуха и моря такие воронки закручиваются", - сообщили в гидрометцентре. Наиболее часто смерчи возникают над морем, это связано в том числе с ровной поверхностью водной глади, добавили синоптики. На метеостанции в Черноморском районе смерч не фиксировали, отметила представитель гидрометцентра. В МЧС республики отметили, что сообщений о каких-либо разрушениях не поступало. В Крыму сохраняется жаркая погода, в последние несколько дней метеорологи предупредили о возможных ливнях и грозах в отдельных районах полуострова.

https://ria.ru/20240704/klimat-1957245662.html

https://ria.ru/20240724/magnitnye_buri-1961603362.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия