https://ria.ru/20240725/smerch-1961959839.html
В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе
В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе - РИА Новости, 25.07.2024
В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе
Смерчи, наблюдаемые в Черноморском районе Крыма, образуются в период неустойчивой погоды возле побережья и являются достаточно частым явлением, сообщили РИА... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:14
2024-07-25T15:14
2024-07-25T15:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Смерчи, наблюдаемые в Черноморском районе Крыма, образуются в период неустойчивой погоды возле побережья и являются достаточно частым явлением, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. Пользователи социальных сетей выложили видео, снятое в Черноморском районе Крыма, где над степью виден смерч. "К образованиям смерчей приводит неустойчивый характер погоды, из-за сильного прогрева воздуха и моря такие воронки закручиваются", - сообщили в гидрометцентре. Наиболее часто смерчи возникают над морем, это связано в том числе с ровной поверхностью водной глади, добавили синоптики. На метеостанции в Черноморском районе смерч не фиксировали, отметила представитель гидрометцентра. В МЧС республики отметили, что сообщений о каких-либо разрушениях не поступало. В Крыму сохраняется жаркая погода, в последние несколько дней метеорологи предупредили о возможных ливнях и грозах в отдельных районах полуострова.
https://ria.ru/20240704/klimat-1957245662.html
https://ria.ru/20240724/magnitnye_buri-1961603362.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
В крымском гидрометцентре объяснили появление смерчей в регионе
Гидрометцентр: смерчи в Крыму возникают из-за неустойчивой погоды у побережья