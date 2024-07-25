https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html

Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад

Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад - РИА Новости, 25.07.2024

Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад

РФ и Сирия прошли сложные испытания за последние десятилетия, заявил сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:08

2024-07-25T09:08

2024-07-25T09:38

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сирия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РФ и Сирия прошли сложные испытания за последние десятилетия, заявил сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле."Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами (80 лет - ред.). В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран", - заявил Асад на встрече с Путиным в Кремле.Встреча прошла накануне.Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Путин поздравил в воскресенье Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.

https://ria.ru/20240721/siriya-1961059180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сирия, башар асад, в мире