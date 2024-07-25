Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 25.07.2024 (обновлено: 09:38 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/siriya-1961864035.html
Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад
Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад - РИА Новости, 25.07.2024
Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад
РФ и Сирия прошли сложные испытания за последние десятилетия, заявил сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:08
2024-07-25T09:38
россия
сирия
башар асад
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_599bafc0fd9ef6906d1e7ff3c2a7beb0.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РФ и Сирия прошли сложные испытания за последние десятилетия, заявил сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле."Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами (80 лет - ред.). В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран", - заявил Асад на встрече с Путиным в Кремле.Встреча прошла накануне.Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Путин поздравил в воскресенье Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20240721/siriya-1961059180.html
https://ria.ru/20240725/putin-1961865464.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_461:0:1901:1080_1920x0_80_0_0_fd1c51f9587b3caf2d2befdf13b93c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, башар асад, в мире
Россия, Сирия, Башар Асад, В мире
Россия и Сирия прошли сложные испытания, заявил Асад

Асад: Россия и Сирия прошли сложные испытания за последние десятилетия

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РФ и Сирия прошли сложные испытания за последние десятилетия, заявил сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.
"Сегодняшний визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами (80 лет - ред.). В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. Конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран", - заявил Асад на встрече с Путиным в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета
21 июля, 17:25
Встреча прошла накануне.
Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Путин поздравил в воскресенье Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин обсудил с Асадом ситуацию в регионе
Вчера, 09:16
 
РоссияСирияБашар АсадВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала