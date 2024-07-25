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В Шебекино при обстреле погиб человек - РИА Новости, 25.07.2024
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10:30 25.07.2024 (обновлено: 13:42 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/shebekino-1961881253.html
В Шебекино при обстреле погиб человек
В Шебекино при обстреле погиб человек - РИА Новости, 25.07.2024
В Шебекино при обстреле погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:30
2024-07-25T13:42
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. &lt;…&gt; По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ", — говорится в публикации.Двоих пострадавших после обследования и оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.При обстреле повреждены два многоквартирных дома, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240724/obstrel-1961829045.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Шебекино при обстреле погиб человек

В Шебекино при обстреле погиб человек, двое пострадали

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино. 25 июля 2024 года
Последствия обстрела Шебекино. 25 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино. 25 июля 2024 года
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. <…> По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ", — говорится в публикации.
Двоих пострадавших после обследования и оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
При обстреле повреждены два многоквартирных дома, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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