https://ria.ru/20240725/shebekino-1961881253.html

В Шебекино при обстреле погиб человек

В Шебекино при обстреле погиб человек - РИА Новости, 25.07.2024

В Шебекино при обстреле погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:30

2024-07-25T10:30

2024-07-25T13:42

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. <…> По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ", — говорится в публикации.Двоих пострадавших после обследования и оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.При обстреле повреждены два многоквартирных дома, на территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240724/obstrel-1961829045.html

шебекино

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Варвара Скокшина

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия