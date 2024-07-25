https://ria.ru/20240725/sevastopol-1962031521.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 25.07.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами

Тренировки со стрельбой из стрелкового оружия пройдут вечером в четверг в Севастопольских бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:46

2024-07-25T19:46

2024-07-25T19:46

херсонес

михаил развожаев

россия

севастополь

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Тренировки со стрельбой из стрелкового оружия пройдут вечером в четверг в Севастопольских бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240724/novorossiysk-1961684051.html

херсонес

россия

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херсонес, михаил развожаев, россия, севастополь, общество, безопасность