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Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 25.07.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Тренировки со стрельбой из стрелкового оружия пройдут вечером в четверг в Севастопольских бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:46
2024-07-25T19:46
2024-07-25T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Тренировки со стрельбой из стрелкового оружия пройдут вечером в четверг в Севастопольских бухтах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
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херсонес, михаил развожаев, россия, севастополь, общество, безопасность
Херсонес, Михаил Развожаев, Россия, Севастополь, Общество, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Флот в Севастополе проведет тренировки со стрельбой, в городе все спокойно