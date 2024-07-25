https://ria.ru/20240725/sertifikat-1961890486.html
Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России"
Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России" - РИА Новости, 25.07.2024
Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) расширил возможности для получения добровольного сертификата "Сделано в России", который позволяет отечественным... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:00
2024-07-25T11:00
2024-07-25T11:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881356867_0:0:3627:2041_1920x0_80_0_0_9182f4e10827f47d15c689dd55d70fc7.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) расширил возможности для получения добровольного сертификата "Сделано в России", который позволяет отечественным компаниям присоединиться к программе продвижения за рубежом под одноименным национальным брендом, сообщает центр."Теперь бизнес сможет получить бесплатный сертификат с "птичкой" по направлению "Качество", которое стало пятым направлением улучшенных свойств, подтверждаемых сертификатом "Сделано в России", наряду с "Надежностью", "Уникальностью", "Органическим происхождением" и "Экологичностью". В рамках нового направления имеется возможность сертификации услуг, в отношении которых предусмотрено обязательное лицензирование", - говорится в сообщении.Кроме того, новое направление позволяет использовать для подтверждения соответствия некоторые отраслевые (специализированные) стандарты на системы менеджмента качества (в том числе для экспортеров услуг), а также некоторые национальные эквиваленты международных стандартов.Важным нововведением стало и то, что документы, подтверждающие соответствие любому из пяти направлений сертификации, могут быть выданы любой российской организацией по оценке соответствия, аккредитованной в соответствии с российским законодательством или в международных организациях по аккредитации. Правилами сертификации "Сделано в России" также предусмотрена возможность подтвердить соответствие ее требованиям, предоставив сертификат, полученный в рамках других зарегистрированных систем добровольной сертификации, имеющих публичный реестр выданных сертификатов и сопоставимые требования, включая системы субъектов России."Сертификат "Сделано в России" на сегодняшний день получили уже более 220 производителей из самых разных отраслей на почти 5000 товарных позиций. Обладание данным сертификатом является существенным шагом для выхода на внешние рынки, а для опытных экспортеров - для расширения своего присутствия на них. Именно под знаком трехцветной "птички" за рубежом знают российских экспортеров, под этим брендом они представлены на крупнейших выставках и ключевых маркетплейсах", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Важно, что для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html
https://ria.ru/20240723/biznes-zona-1961570242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) расширил возможности для получения добровольного сертификата "Сделано в России", который позволяет отечественным компаниям присоединиться к программе продвижения за рубежом под одноименным национальным брендом, сообщает центр.
"Теперь бизнес сможет получить бесплатный сертификат с "птичкой" по направлению "Качество", которое стало пятым направлением улучшенных свойств, подтверждаемых сертификатом "Сделано в России", наряду с "Надежностью", "Уникальностью", "Органическим происхождением" и "Экологичностью". В рамках нового направления имеется возможность сертификации услуг, в отношении которых предусмотрено обязательное лицензирование", - говорится в сообщении.
Кроме того, новое направление позволяет использовать для подтверждения соответствия некоторые отраслевые (специализированные) стандарты на системы менеджмента качества (в том числе для экспортеров услуг), а также некоторые национальные эквиваленты международных стандартов.
Важным нововведением стало и то, что документы, подтверждающие соответствие любому из пяти направлений сертификации, могут быть выданы любой российской организацией по оценке соответствия, аккредитованной в соответствии с российским законодательством или в международных организациях по аккредитации. Правилами сертификации "Сделано в России" также предусмотрена возможность подтвердить соответствие ее требованиям, предоставив сертификат, полученный в рамках других зарегистрированных систем добровольной сертификации, имеющих публичный реестр выданных сертификатов и сопоставимые требования, включая системы субъектов России.
"Сертификат "Сделано в России" на сегодняшний день получили уже более 220 производителей из самых разных отраслей на почти 5000 товарных позиций. Обладание данным сертификатом является существенным шагом для выхода на внешние рынки, а для опытных экспортеров - для расширения своего присутствия на них. Именно под знаком трехцветной "птички" за рубежом знают российских экспортеров, под этим брендом они представлены на крупнейших выставках и ключевых маркетплейсах", - уточнил вице-президент РЭЦ
Алексей Солодов.
Важно, что для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.
Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.
Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.