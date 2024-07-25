https://ria.ru/20240725/sertifikat-1961890486.html

Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России"

Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России" - РИА Новости, 25.07.2024

Бизнес сможет подтвердить качество товаров сертификатом "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) расширил возможности для получения добровольного сертификата "Сделано в России", который позволяет отечественным... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:00

2024-07-25T11:00

2024-07-25T11:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881356867_0:0:3627:2041_1920x0_80_0_0_9182f4e10827f47d15c689dd55d70fc7.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) расширил возможности для получения добровольного сертификата "Сделано в России", который позволяет отечественным компаниям присоединиться к программе продвижения за рубежом под одноименным национальным брендом, сообщает центр."Теперь бизнес сможет получить бесплатный сертификат с "птичкой" по направлению "Качество", которое стало пятым направлением улучшенных свойств, подтверждаемых сертификатом "Сделано в России", наряду с "Надежностью", "Уникальностью", "Органическим происхождением" и "Экологичностью". В рамках нового направления имеется возможность сертификации услуг, в отношении которых предусмотрено обязательное лицензирование", - говорится в сообщении.Кроме того, новое направление позволяет использовать для подтверждения соответствия некоторые отраслевые (специализированные) стандарты на системы менеджмента качества (в том числе для экспортеров услуг), а также некоторые национальные эквиваленты международных стандартов.Важным нововведением стало и то, что документы, подтверждающие соответствие любому из пяти направлений сертификации, могут быть выданы любой российской организацией по оценке соответствия, аккредитованной в соответствии с российским законодательством или в международных организациях по аккредитации. Правилами сертификации "Сделано в России" также предусмотрена возможность подтвердить соответствие ее требованиям, предоставив сертификат, полученный в рамках других зарегистрированных систем добровольной сертификации, имеющих публичный реестр выданных сертификатов и сопоставимые требования, включая системы субъектов России."Сертификат "Сделано в России" на сегодняшний день получили уже более 220 производителей из самых разных отраслей на почти 5000 товарных позиций. Обладание данным сертификатом является существенным шагом для выхода на внешние рынки, а для опытных экспортеров - для расширения своего присутствия на них. Именно под знаком трехцветной "птички" за рубежом знают российских экспортеров, под этим брендом они представлены на крупнейших выставках и ключевых маркетплейсах", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Важно, что для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Участники программы получают бесплатный бонусный пакет, доступ к сформированной зарубежной инфраструктуре продвижения за рубежом, а также информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html

https://ria.ru/20240723/biznes-zona-1961570242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)