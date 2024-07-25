https://ria.ru/20240725/rossotrudnichestvo-1961991659.html
Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии
Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии - РИА Новости, 25.07.2024
Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии
Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии, а также передаст учебную и художественную литературу, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:49
2024-07-25T16:49
2024-07-25T16:49
сирия
ближний восток
африка
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии, а также передаст учебную и художественную литературу, заявили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Проект реализуется Россотрудничеством с 2023 года. Он предполагает материально-техническое оснащение помещений и поставку литературы. В прошлом году 31 центр был открыт в 15 странах СНГ, Ближнего Востока и Африки. "В рамках реализации мероприятий по продвижению русского языка за рубежом Россотрудничество откроет центры дополнительного образования на базе партнерских организаций в Латакии и Джебле, а также передаст учебную, методическую, научно-популярную и художественную литературу", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что ежегодная квота для сирийских абитуриентов на обучение в российских вузах составляет тысячу мест. Востребовано не только высшее, но и профессиональное среднее специальное образование, а среди специальностей и направлений подготовки граждане Сирии предпочитают лечебное дело, стоматологию, ортодонтию, информатику, вычислительную технику и строительство.
https://ria.ru/20240725/putin-1961921790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, ближний восток, африка, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг
Сирия, Ближний Восток, Африка, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ
Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии
Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Латакии и Джебле