https://ria.ru/20240725/rossotrudnichestvo-1961991659.html

Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии

Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии - РИА Новости, 25.07.2024

Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии

Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии, а также передаст учебную и художественную литературу, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:49

2024-07-25T16:49

2024-07-25T16:49

сирия

ближний восток

африка

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россотрудничество откроет центры дополнительного образования в Сирии, а также передаст учебную и художественную литературу, заявили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Проект реализуется Россотрудничеством с 2023 года. Он предполагает материально-техническое оснащение помещений и поставку литературы. В прошлом году 31 центр был открыт в 15 странах СНГ, Ближнего Востока и Африки. "В рамках реализации мероприятий по продвижению русского языка за рубежом Россотрудничество откроет центры дополнительного образования на базе партнерских организаций в Латакии и Джебле, а также передаст учебную, методическую, научно-популярную и художественную литературу", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что ежегодная квота для сирийских абитуриентов на обучение в российских вузах составляет тысячу мест. Востребовано не только высшее, но и профессиональное среднее специальное образование, а среди специальностей и направлений подготовки граждане Сирии предпочитают лечебное дело, стоматологию, ортодонтию, информатику, вычислительную технику и строительство.

https://ria.ru/20240725/putin-1961921790.html

сирия

ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, ближний восток, африка, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг