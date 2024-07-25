https://ria.ru/20240725/remont-1961987074.html

В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог

В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог - РИА Новости, 25.07.2024

В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог

Дороги протяженностью 30 километров отремонтировали в Ярославской области по нацпроекту за полгода, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:38

2024-07-25T16:38

2024-07-25T16:38

ярославская область

тутаев

автомобильные дороги

ремонт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Дороги протяженностью 30 километров отремонтировали в Ярославской области по нацпроекту за полгода, сообщает правительство региона. "По итогам первого полугодия по реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Безопасные качественные дороги" введено в эксплуатацию 15 объектов протяженностью 30 километров. На них уложено 382 тысячи квадратных метров верхнего слоя асфальта – это 40% от плана на 2024 год. Ежедневно этот показатель растет", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, всего в этом году по нацпроекту обновят более 80 километров улично-дорожной сети Ярославской агломерации и региональных трасс. "По инициативе главы региона Михаила Евраева дорожники приступили к ремонту еще 64 километров опережающими темпами за счет средств 2025 года. Общий объем финансирования по нацпроекту в этом году более 5 миллиардов рублей, работы на сумму 1,8 миллиарда рублей уже выполнены и оплачены", - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко. Как сообщает правительство области, один из первых завершенных объектов нацпроекта этого года – дорога Семибратово – Вахрушево – Ново-Никольское. Здесь привели в порядок 6,5 километра полотна. Также полностью завершен ремонт на улице Розы Люксембург в Тутаеве, улицах Посохова, 2-й Транспортной, Пушкина и других в Ярославле. Обновлен светофорный объект на перекрестке Мышкинского проезда и улицы Лисицына – добавлена дополнительная стрелка для левого поворота. Роман Душко проинформировал, что на интерактивной карте на официальном сайте нацпроекта bkdrf.ru размещена детальная информация про все объекты, включая фотографии результатов дорожных работ, выполненных в предыдущие годы. "Благодаря этому жители региона могут ознакомиться с ходом реализации программы", – подчеркнул зампред областного правительства.

https://ria.ru/20240724/evraev-1961835762.html

https://ria.ru/20240723/stroitelstvo-1961505915.html

тутаев

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тутаев, автомобильные дороги, ремонт