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В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог - РИА Новости, 25.07.2024
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Ярославская область
 
16:38 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/remont-1961987074.html
В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог
В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог - РИА Новости, 25.07.2024
В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог
Дороги протяженностью 30 километров отремонтировали в Ярославской области по нацпроекту за полгода, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:38
2024-07-25T16:38
ярославская область
тутаев
автомобильные дороги
ремонт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Дороги протяженностью 30 километров отремонтировали в Ярославской области по нацпроекту за полгода, сообщает правительство региона. "По итогам первого полугодия по реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Безопасные качественные дороги" введено в эксплуатацию 15 объектов протяженностью 30 километров. На них уложено 382 тысячи квадратных метров верхнего слоя асфальта – это 40% от плана на 2024 год. Ежедневно этот показатель растет", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, всего в этом году по нацпроекту обновят более 80 километров улично-дорожной сети Ярославской агломерации и региональных трасс. "По инициативе главы региона Михаила Евраева дорожники приступили к ремонту еще 64 километров опережающими темпами за счет средств 2025 года. Общий объем финансирования по нацпроекту в этом году более 5 миллиардов рублей, работы на сумму 1,8 миллиарда рублей уже выполнены и оплачены", - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко. Как сообщает правительство области, один из первых завершенных объектов нацпроекта этого года – дорога Семибратово – Вахрушево – Ново-Никольское. Здесь привели в порядок 6,5 километра полотна. Также полностью завершен ремонт на улице Розы Люксембург в Тутаеве, улицах Посохова, 2-й Транспортной, Пушкина и других в Ярославле. Обновлен светофорный объект на перекрестке Мышкинского проезда и улицы Лисицына – добавлена дополнительная стрелка для левого поворота. Роман Душко проинформировал, что на интерактивной карте на официальном сайте нацпроекта bkdrf.ru размещена детальная информация про все объекты, включая фотографии результатов дорожных работ, выполненных в предыдущие годы. "Благодаря этому жители региона могут ознакомиться с ходом реализации программы", – подчеркнул зампред областного правительства.
https://ria.ru/20240724/evraev-1961835762.html
https://ria.ru/20240723/stroitelstvo-1961505915.html
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тутаев, автомобильные дороги, ремонт
Ярославская область, Тутаев, Автомобильные дороги, Ремонт

В Ярославской области по нацпроекту за полгода отремонтировали 30 км дорог

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Дороги протяженностью 30 километров отремонтировали в Ярославской области по нацпроекту за полгода, сообщает правительство региона.
"По итогам первого полугодия по реализуемому в регионе правительством области национальному проекту "Безопасные качественные дороги" введено в эксплуатацию 15 объектов протяженностью 30 километров. На них уложено 382 тысячи квадратных метров верхнего слоя асфальта – это 40% от плана на 2024 год. Ежедневно этот показатель растет", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора Михаила Евраева, всего в этом году по нацпроекту обновят более 80 километров улично-дорожной сети Ярославской агломерации и региональных трасс.
"По инициативе главы региона Михаила Евраева дорожники приступили к ремонту еще 64 километров опережающими темпами за счет средств 2025 года. Общий объем финансирования по нацпроекту в этом году более 5 миллиардов рублей, работы на сумму 1,8 миллиарда рублей уже выполнены и оплачены", - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко.
Как сообщает правительство области, один из первых завершенных объектов нацпроекта этого года – дорога Семибратово – Вахрушево – Ново-Никольское. Здесь привели в порядок 6,5 километра полотна. Также полностью завершен ремонт на улице Розы Люксембург в Тутаеве, улицах Посохова, 2-й Транспортной, Пушкина и других в Ярославле. Обновлен светофорный объект на перекрестке Мышкинского проезда и улицы Лисицына – добавлена дополнительная стрелка для левого поворота.
Роман Душко проинформировал, что на интерактивной карте на официальном сайте нацпроекта bkdrf.ru размещена детальная информация про все объекты, включая фотографии результатов дорожных работ, выполненных в предыдущие годы. "Благодаря этому жители региона могут ознакомиться с ходом реализации программы", – подчеркнул зампред областного правительства.
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