https://ria.ru/20240725/razrabotki-1961973737.html

Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты

Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты - РИА Новости, 25.07.2024

Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, которые ведут актуальные фундаментальные и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:59

2024-07-25T15:59

2024-07-25T15:59

иркутская область

иркутск

валерий фальков

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, которые ведут актуальные фундаментальные и прикладные исследования, войдут в новые национальные проекты, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков находится в Иркутской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым он посетил ведущие научные институты региона. В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Валерий Фальков обсудил с руководством обновление инфраструктуры и развитие опытно-промышленного производства для выпуска уникальной продукции, в частности, связанной с синтезом биологически активных веществ – лекарств и агропрепаратов. Также министр познакомился с разработками трех молодежных лабораторий, которые созданы в институте по инициативе научно-образовательного центра "Байкал" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Было озвучено, что наработки Иркутского института химии войдут в новый федеральный проект Минобрнауки России "Кадровое и технологическое обеспечение", который разрабатывают в рамках нового нацпроекта "Новые материалы и химия". Затем Валерий Фальков побывал в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека. Одним из основных направлений его исследований является изучение патогенетических механизмов формирования нарушений репродуктивного здоровья семьи и разработка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного потенциала. Вместе с Игорем Кобзевым министр принял участие в телемосте с подразделениями центра, один из них – клиника, где проходят лечение дети – пациенты из разных регионов страны. "Ознакомились с работой тех институтов, которые сегодня активно работают над включением в новые национальные проекты. Были в институте химии им. А.Е. Фаворского, это уникальный научный коллектив с богатой историей, и обсуждали ряд проектов, которые, надеемся, станут частью нацпроекта "Новые материалы и химия". В центре проблем здоровья семьи и репродукции человека нам показали уникальные разработки в части восстановления здоровья и репродукции человека, сохранения репродуктивного потенциала. Готовится новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", мы будем способствовать, чтобы коллеги этого центра, расположенного в Иркутске, принимали самое активное участие", – сказал Валерий Фальков. Кроме этого министр побывал в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и Байкальском государственном университете, который выполняет научные исследования, связанные с повышением эффективности социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.

https://ria.ru/20240711/priangare-1958939393.html

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, валерий фальков, игорь кобзев