Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты
ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, которые ведут актуальные фундаментальные и прикладные исследования, войдут в новые национальные проекты, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков находится в Иркутской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым он посетил ведущие научные институты региона. В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Валерий Фальков обсудил с руководством обновление инфраструктуры и развитие опытно-промышленного производства для выпуска уникальной продукции, в частности, связанной с синтезом биологически активных веществ – лекарств и агропрепаратов. Также министр познакомился с разработками трех молодежных лабораторий, которые созданы в институте по инициативе научно-образовательного центра "Байкал" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Было озвучено, что наработки Иркутского института химии войдут в новый федеральный проект Минобрнауки России "Кадровое и технологическое обеспечение", который разрабатывают в рамках нового нацпроекта "Новые материалы и химия".
Затем Валерий Фальков побывал в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека. Одним из основных направлений его исследований является изучение патогенетических механизмов формирования нарушений репродуктивного здоровья семьи и разработка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного потенциала. Вместе с Игорем Кобзевым министр принял участие в телемосте с подразделениями центра, один из них – клиника, где проходят лечение дети – пациенты из разных регионов страны.
"Ознакомились с работой тех институтов, которые сегодня активно работают над включением в новые национальные проекты. Были в институте химии им. А.Е. Фаворского, это уникальный научный коллектив с богатой историей, и обсуждали ряд проектов, которые, надеемся, станут частью нацпроекта "Новые материалы и химия". В центре проблем здоровья семьи и репродукции человека нам показали уникальные разработки в части восстановления здоровья и репродукции человека, сохранения репродуктивного потенциала. Готовится новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", мы будем способствовать, чтобы коллеги этого центра, расположенного в Иркутске, принимали самое активное участие", – сказал Валерий Фальков.
Кроме этого министр побывал в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и Байкальском государственном университете, который выполняет научные исследования, связанные с повышением эффективности социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.