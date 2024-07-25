Рейтинг@Mail.ru
Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
15:59 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/razrabotki-1961973737.html
Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты
Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты - РИА Новости, 25.07.2024
Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, которые ведут актуальные фундаментальные и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:59
2024-07-25T15:59
иркутская область
иркутск
валерий фальков
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f05378d49a299d3964e6c5c1b4026df.jpg
ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, которые ведут актуальные фундаментальные и прикладные исследования, войдут в новые национальные проекты, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков находится в Иркутской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым он посетил ведущие научные институты региона. В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Валерий Фальков обсудил с руководством обновление инфраструктуры и развитие опытно-промышленного производства для выпуска уникальной продукции, в частности, связанной с синтезом биологически активных веществ – лекарств и агропрепаратов. Также министр познакомился с разработками трех молодежных лабораторий, которые созданы в институте по инициативе научно-образовательного центра "Байкал" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Было озвучено, что наработки Иркутского института химии войдут в новый федеральный проект Минобрнауки России "Кадровое и технологическое обеспечение", который разрабатывают в рамках нового нацпроекта "Новые материалы и химия". Затем Валерий Фальков побывал в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека. Одним из основных направлений его исследований является изучение патогенетических механизмов формирования нарушений репродуктивного здоровья семьи и разработка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного потенциала. Вместе с Игорем Кобзевым министр принял участие в телемосте с подразделениями центра, один из них – клиника, где проходят лечение дети – пациенты из разных регионов страны. "Ознакомились с работой тех институтов, которые сегодня активно работают над включением в новые национальные проекты. Были в институте химии им. А.Е. Фаворского, это уникальный научный коллектив с богатой историей, и обсуждали ряд проектов, которые, надеемся, станут частью нацпроекта "Новые материалы и химия". В центре проблем здоровья семьи и репродукции человека нам показали уникальные разработки в части восстановления здоровья и репродукции человека, сохранения репродуктивного потенциала. Готовится новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", мы будем способствовать, чтобы коллеги этого центра, расположенного в Иркутске, принимали самое активное участие", – сказал Валерий Фальков. Кроме этого министр побывал в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и Байкальском государственном университете, который выполняет научные исследования, связанные с повышением эффективности социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
https://ria.ru/20240711/priangare-1958939393.html
https://ria.ru/20240608/kobzev-1951696625.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301b38317fc40f1828c8b9f64cc0397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, валерий фальков, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутск, Валерий Фальков, Игорь Кобзев

Научные разработки институтов Приангарья войдут в новые нацпроекты

© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН и Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, которые ведут актуальные фундаментальные и прикладные исследования, войдут в новые национальные проекты, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков находится в Иркутской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым он посетил ведущие научные институты региона. В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Валерий Фальков обсудил с руководством обновление инфраструктуры и развитие опытно-промышленного производства для выпуска уникальной продукции, в частности, связанной с синтезом биологически активных веществ – лекарств и агропрепаратов. Также министр познакомился с разработками трех молодежных лабораторий, которые созданы в институте по инициативе научно-образовательного центра "Байкал" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Было озвучено, что наработки Иркутского института химии войдут в новый федеральный проект Минобрнауки России "Кадровое и технологическое обеспечение", который разрабатывают в рамках нового нацпроекта "Новые материалы и химия".
XI Российско-Киргизская межрегиональная конференция в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Приангарье видит перспективы сотрудничества с Киргизией в промсфере
11 июля, 12:24
Затем Валерий Фальков побывал в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека. Одним из основных направлений его исследований является изучение патогенетических механизмов формирования нарушений репродуктивного здоровья семьи и разработка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного потенциала. Вместе с Игорем Кобзевым министр принял участие в телемосте с подразделениями центра, один из них – клиника, где проходят лечение дети – пациенты из разных регионов страны.
"Ознакомились с работой тех институтов, которые сегодня активно работают над включением в новые национальные проекты. Были в институте химии им. А.Е. Фаворского, это уникальный научный коллектив с богатой историей, и обсуждали ряд проектов, которые, надеемся, станут частью нацпроекта "Новые материалы и химия". В центре проблем здоровья семьи и репродукции человека нам показали уникальные разработки в части восстановления здоровья и репродукции человека, сохранения репродуктивного потенциала. Готовится новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", мы будем способствовать, чтобы коллеги этого центра, расположенного в Иркутске, принимали самое активное участие", – сказал Валерий Фальков.
Кроме этого министр побывал в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и Байкальском государственном университете, который выполняет научные исследования, связанные с повышением эффективности социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Кобзев рассказал о внешнеэкономическом сотрудничестве Иркутской области
8 июня, 20:06
 
Иркутская областьИркутскВалерий ФальковИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала