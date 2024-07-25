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Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* - РИА Новости, 25.07.2024
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10:44 25.07.2024 (обновлено: 11:41 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/rassledovanie-1961886836.html
Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"*
Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* - РИА Новости, 25.07.2024
Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"*
Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили**, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:44
2024-07-25T11:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили**, сообщили РИА Новости в СК РФ.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе."Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении: гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили**, известного как Мамука Мамулашвили**, в 2014 году создавшего при поддержке украинских силовых структур "Грузинский национальный легион"* для борьбы с пророссийски настроенным населением ДНР и ЛНР, вербовавшего наемников и участвовавшего в боевых действиях за вознаграждение, а также проводившего в Интернете антироссийскую пропагандистскую деятельность и призывавшего к возбуждению национальной ненависти и вражды в отношении русских", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.** Включен в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240415/snayper-1940196887.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"*

Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона" Мамулашвили

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили**, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе.
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"Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении: гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили**, известного как Мамука Мамулашвили**, в 2014 году создавшего при поддержке украинских силовых структур "Грузинский национальный легион"* для борьбы с пророссийски настроенным населением ДНР и ЛНР, вербовавшего наемников и участвовавшего в боевых действиях за вознаграждение, а также проводившего в Интернете антироссийскую пропагандистскую деятельность и призывавшего к возбуждению национальной ненависти и вражды в отношении русских", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Включен в перечень экстремистов и террористов
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