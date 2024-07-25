https://ria.ru/20240725/rassledovanie-1961886836.html

Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"*

Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* - РИА Новости, 25.07.2024

Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"*

Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили**, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:44

2024-07-25T10:44

2024-07-25T11:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела против создателя "Грузинского легиона"* Ушанги Мамулашвили**, сообщили РИА Новости в СК РФ.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе."Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении: гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили**, известного как Мамука Мамулашвили**, в 2014 году создавшего при поддержке украинских силовых структур "Грузинский национальный легион"* для борьбы с пророссийски настроенным населением ДНР и ЛНР, вербовавшего наемников и участвовавшего в боевых действиях за вознаграждение, а также проводившего в Интернете антироссийскую пропагандистскую деятельность и призывавшего к возбуждению национальной ненависти и вражды в отношении русских", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.** Включен в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240415/snayper-1940196887.html

https://ria.ru/20240525/naemnik-1948281125.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия