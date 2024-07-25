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ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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20:56 25.07.2024 (обновлено: 21:03 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/pvo-1962041638.html
ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ
ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ
Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:56
2024-07-25T21:03
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, пишет журнал Economist. "Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Её вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Европа в настоящее время пытается перестроиться из-за конфликта на Украине, многие пожертвовали драгоценные батареи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
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в мире, украина, европа, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Сергей Лавров, НАТО
ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ

Economist: ПВО Европы в плачевном состоянии, многим не хватает перехватчиков

© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, пишет журнал Economist.
«
"Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Её вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Европа в настоящее время пытается перестроиться из-за конфликта на Украине, многие пожертвовали драгоценные батареи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
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