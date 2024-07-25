ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ
Economist: ПВО Европы в плачевном состоянии, многим не хватает перехватчиков
© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, пишет журнал Economist.
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"Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Её вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки", - говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект