https://ria.ru/20240725/pvo-1962041638.html

ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ

ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишут СМИ

Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:56

2024-07-25T20:56

2024-07-25T21:03

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европа

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии, у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, пишет журнал Economist. "Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Её вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Европа в настоящее время пытается перестроиться из-за конфликта на Украине, многие пожертвовали драгоценные батареи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект

https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, россия, сергей лавров, нато