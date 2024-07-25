https://ria.ru/20240725/putin-1961921233.html
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко - РИА Новости, 25.07.2024
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:40
2024-07-25T12:40
2024-07-25T12:40
белоруссия
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александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день российско-белорусских контактов на высшем уровне. Совсем скоро мы уже ожидаем встречу двух президентов - Путина и Лукашенко. По деталям будем вас информировать", - сказал он. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
https://ria.ru/20240720/pozdravlenie-1960881391.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко
Песков: совсем скоро ожидается встреча Путина с Лукашенко на высшем уровне
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день российско-белорусских контактов на высшем уровне. Совсем скоро мы уже ожидаем встречу двух президентов - Путина и Лукашенко. По деталям будем вас информировать", - сказал он.
Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.