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Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко - РИА Новости, 25.07.2024
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12:40 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/putin-1961921233.html
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко - РИА Новости, 25.07.2024
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:40
2024-07-25T12:40
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день российско-белорусских контактов на высшем уровне. Совсем скоро мы уже ожидаем встречу двух президентов - Путина и Лукашенко. По деталям будем вас информировать", - сказал он. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко

Песков: совсем скоро ожидается встреча Путина с Лукашенко на высшем уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день российско-белорусских контактов на высшем уровне. Совсем скоро мы уже ожидаем встречу двух президентов - Путина и Лукашенко. По деталям будем вас информировать", - сказал он.
Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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