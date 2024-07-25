https://ria.ru/20240725/putin-1961841099.html

Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин

Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин - РИА Новости, 25.07.2024

Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин

Сотрудники органов следствия России в условиях СВО эффективно действуют на освобожденных территориях, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:15

2024-07-25T00:15

2024-07-25T00:36

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники органов следствия России в условиях СВО эффективно действуют на освобожденных территориях, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что сейчас, в условиях специальной военной операции, органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобожденных территориях, порой в очень сложных условиях, с риском для жизни, тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

https://ria.ru/20240725/putin-1961840714.html

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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником Видеообращение Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия. 2024-07-25T00:15 true PT3M07S

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россия, владимир путин