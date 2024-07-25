https://ria.ru/20240725/putin-1961841099.html
Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин
Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин - РИА Новости, 25.07.2024
Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин
Сотрудники органов следствия России в условиях СВО эффективно действуют на освобожденных территориях, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:15
2024-07-25T00:15
2024-07-25T00:36
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники органов следствия России в условиях СВО эффективно действуют на освобожденных территориях, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что сейчас, в условиях специальной военной операции, органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобожденных территориях, порой в очень сложных условиях, с риском для жизни, тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.
https://ria.ru/20240725/putin-1961840714.html
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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Видеообращение Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия.
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россия, владимир путин
Следователи в ходе СВО находят улики преступлений неонацистов, заявил Путин
Путин: СК в ходе СВО находит неопровержимые улики преступлений неонацистов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники органов следствия России в условиях СВО эффективно действуют на освобожденных территориях, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что сейчас, в условиях специальной военной операции, органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобожденных территориях, порой в очень сложных условиях, с риском для жизни, тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.