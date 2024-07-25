https://ria.ru/20240725/putin-1961840983.html
Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России
Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России - РИА Новости, 25.07.2024
Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России
Законность и конституционный порядок - основа суверенного развития России как правового государства и одна из важнейших гарантий национальной безопасности, об... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:12
2024-07-25T00:12
2024-07-25T00:12
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законность и конституционный порядок - основа суверенного развития России как правового государства и одна из важнейших гарантий национальной безопасности, об этом всегда должны помнить российские следователи, которые занимаются восстановлением правды и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок. А это - основа суверенного развития России как сильного правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.
https://ria.ru/20240621/putin-1954543160.html
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россия, владимир путин
Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России
Путин: законность и конституционный порядок - основа суверенного развития России
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законность и конституционный порядок - основа суверенного развития России как правового государства и одна из важнейших гарантий национальной безопасности, об этом всегда должны помнить российские следователи, которые занимаются восстановлением правды и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок. А это - основа суверенного развития России как сильного правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.