https://ria.ru/20240725/putin-1961840983.html

Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России

Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России - РИА Новости, 25.07.2024

Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России

Законность и конституционный порядок - основа суверенного развития России как правового государства и одна из важнейших гарантий национальной безопасности, об... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:12

2024-07-25T00:12

2024-07-25T00:12

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Законность и конституционный порядок - основа суверенного развития России как правового государства и одна из важнейших гарантий национальной безопасности, об этом всегда должны помнить российские следователи, которые занимаются восстановлением правды и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок. А это - основа суверенного развития России как сильного правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

https://ria.ru/20240621/putin-1954543160.html

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россия, владимир путин