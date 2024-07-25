https://ria.ru/20240725/putin-1961840714.html
Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин
Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин - РИА Новости, 25.07.2024
Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин
Российские следователи вносят огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, стоят на защите интересов общества и государства, однако в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:08
2024-07-25T00:08
2024-07-25T00:08
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские следователи вносят огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, стоят на защите интересов общества и государства, однако в современном мире возникают новые вызовы и риски, на которые нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствуя методы расследования и внедряя передовые подходы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни и безопасности граждан, их прав и свобод", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. Глава государства указал, что в эпоху динамичных перемен в мире, технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски. "В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", - добавил президент. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.
https://ria.ru/20240724/zakon-1961831769.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин
Путин: следователи должны улучшать методы работы для ответов на новые вызовы
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские следователи вносят огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, стоят на защите интересов общества и государства, однако в современном мире возникают новые вызовы и риски, на которые нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствуя методы расследования и внедряя передовые подходы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ
вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни и безопасности граждан, их прав и свобод", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Глава государства указал, что в эпоху динамичных перемен в мире, технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски.
"В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", - добавил президент.
День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.