https://ria.ru/20240725/putin-1961840714.html

Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин

Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин - РИА Новости, 25.07.2024

Следователям необходимо совершенствовать методы работы, отметил Путин

Российские следователи вносят огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, стоят на защите интересов общества и государства, однако в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:08

2024-07-25T00:08

2024-07-25T00:08

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские следователи вносят огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, стоят на защите интересов общества и государства, однако в современном мире возникают новые вызовы и риски, на которые нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствуя методы расследования и внедряя передовые подходы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни и безопасности граждан, их прав и свобод", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. Глава государства указал, что в эпоху динамичных перемен в мире, технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски. "В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления", - добавил президент. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

https://ria.ru/20240724/zakon-1961831769.html

https://ria.ru/20240725/putin-1961840610.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)