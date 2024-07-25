https://ria.ru/20240725/ptitsevodstvo-1962002586.html

Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США

Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США - РИА Новости, 25.07.2024

Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:17

2024-07-25T17:17

2024-07-25T17:17

экономика

россия

сша

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах, сообщает ведомство. Ограничения не затронут российский рынок, так как эта продукция из США не поставляется в Россию с 2014 года из-за продовольственного эмбарго. Однако через территорию РФ американские товары птицеводства транзитом следуют в другие страны. "Из-за участившихся случаев вспышек птичьего гриппа в США рядом стран ограничен импорт американской птицеводческой продукции... Россельхознадзор также ввел с 24 июля 2024 года ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США", - говорится в сообщении Россельхознадзор. Под запрет попадали: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы (кроме товаров, прошедших обработку, обеспечивающую разрушение вирусов гриппа птиц). Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также кормов и кормовых добавок, прошедших обработку). Под ограничения попало и б/у оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен Россельхознадзором после предоставления исчерпывающей информации о ликвидации вспышек птичьего гриппа в США и переговоров между компетентными ведомствами России и США.

https://ria.ru/20240725/toplivo-1961917596.html

https://ria.ru/20240719/rosselkhoznadzor-1960851599.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)