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Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США - РИА Новости, 25.07.2024
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17:17 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ptitsevodstvo-1962002586.html
Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США
Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США - РИА Новости, 25.07.2024
Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:17
2024-07-25T17:17
экономика
россия
сша
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах, сообщает ведомство. Ограничения не затронут российский рынок, так как эта продукция из США не поставляется в Россию с 2014 года из-за продовольственного эмбарго. Однако через территорию РФ американские товары птицеводства транзитом следуют в другие страны. "Из-за участившихся случаев вспышек птичьего гриппа в США рядом стран ограничен импорт американской птицеводческой продукции... Россельхознадзор также ввел с 24 июля 2024 года ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США", - говорится в сообщении Россельхознадзор. Под запрет попадали: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы (кроме товаров, прошедших обработку, обеспечивающую разрушение вирусов гриппа птиц). Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также кормов и кормовых добавок, прошедших обработку). Под ограничения попало и б/у оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен Россельхознадзором после предоставления исчерпывающей информации о ликвидации вспышек птичьего гриппа в США и переговоров между компетентными ведомствами России и США.
https://ria.ru/20240725/toplivo-1961917596.html
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экономика, россия, сша, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, США, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор ограничил ввоз птицеводческой продукции из США

Россельхознадзор ограничил ввоз и транзит птицеводческой продукции из США

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США из-за участившихся вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах, сообщает ведомство.
Ограничения не затронут российский рынок, так как эта продукция из США не поставляется в Россию с 2014 года из-за продовольственного эмбарго. Однако через территорию РФ американские товары птицеводства транзитом следуют в другие страны.
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"Из-за участившихся случаев вспышек птичьего гриппа в США рядом стран ограничен импорт американской птицеводческой продукции... Россельхознадзор также ввел с 24 июля 2024 года ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США", - говорится в сообщении Россельхознадзор.
Под запрет попадали: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы (кроме товаров, прошедших обработку, обеспечивающую разрушение вирусов гриппа птиц).
Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также кормов и кормовых добавок, прошедших обработку). Под ограничения попало и б/у оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен Россельхознадзором после предоставления исчерпывающей информации о ликвидации вспышек птичьего гриппа в США и переговоров между компетентными ведомствами России и США.
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ЭкономикаРоссияСШАФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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