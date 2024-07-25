https://ria.ru/20240725/prokuratury-1961855293.html
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств - РИА Новости, 25.07.2024
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:50
2024-07-25T06:50
2024-07-25T06:50
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бишкек
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игорь краснов
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БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества прокуратур двух стран. Как отметил в ходе встречи со своим китайским коллегой на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС глава российской Генпрокуратуры, это уже седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий. "Наши встречи стали доброй традицией, позволяющей в личном формате, что называется, сверить часы, при необходимости оперативно принимать решения в интересах наших государств и граждан", - подчеркнул он. Он напомнил, что, как было отмечено на прошедшей 3 июля в Астане встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в условиях непростой международной ситуации необходимо сохранять приверженность дружбе, прилагать неустанные усилия по защите основных норм международных отношений. "Успешная реализация достигнутых между нашими ведомствами договоренностей, безусловно, внесет весомый вклад в развитие межгосударственных отношений в целом, повысит результативность борьбы с транснациональной преступностью", - отметил Краснов. Он высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия с китайской стороной. "Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств. Мы и впредь готовы оказывать любую поддержку в налаживании многопланового сотрудничества китайских коллег с российскими государственными органами, а также для его развития его региональном уровне", - подчеркнул он. Подписанная программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой КНР на 2025-2026 годы основана на соглашении о сотрудничестве прокуратур двух стран от 12 июля 2023 года и предусматривает обмен материалами об опыте работы органов и организаций прокуратуры, встречу экспертов по вопросам защиты предпринимателей, в том числе инвесторов, с привлечением представителей прокуратур приграничных регионов России и Китая, круглый стол по теме борьбы с правонарушениями в экологической сфере. Также она предусматривает обучение для прокурорских работников в ведомственных образовательных учреждениях другой страны, которое ежегодно будут проходить по 15 прокуроров от каждой стороны.
https://ria.ru/20240725/putin-1961840983.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, китай, игорь краснов, владимир путин, си цзиньпин, шос, генеральная прокуратура рф
Россия, Бишкек, Китай, Игорь Краснов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств
Генпрокуроры России и КНР подписали в Бишкеке программу сотрудничества ведомств
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества прокуратур двух стран.
Как отметил в ходе встречи со своим китайским коллегой на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС
глава российской Генпрокуратуры
, это уже седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий.
"Наши встречи стали доброй традицией, позволяющей в личном формате, что называется, сверить часы, при необходимости оперативно принимать решения в интересах наших государств и граждан", - подчеркнул он.
Он напомнил, что, как было отмечено на прошедшей 3 июля в Астане
встрече лидеров России и КНР Владимира Путина
и Си Цзиньпина
, в условиях непростой международной ситуации необходимо сохранять приверженность дружбе, прилагать неустанные усилия по защите основных норм международных отношений.
"Успешная реализация достигнутых между нашими ведомствами договоренностей, безусловно, внесет весомый вклад в развитие межгосударственных отношений в целом, повысит результативность борьбы с транснациональной преступностью", - отметил Краснов.
Он высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия с китайской стороной. "Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств. Мы и впредь готовы оказывать любую поддержку в налаживании многопланового сотрудничества китайских коллег с российскими государственными органами, а также для его развития его региональном уровне", - подчеркнул он.
Подписанная программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой КНР на 2025-2026 годы основана на соглашении о сотрудничестве прокуратур двух стран от 12 июля 2023 года и предусматривает обмен материалами об опыте работы органов и организаций прокуратуры, встречу экспертов по вопросам защиты предпринимателей, в том числе инвесторов, с привлечением представителей прокуратур приграничных регионов России и Китая, круглый стол по теме борьбы с правонарушениями в экологической сфере. Также она предусматривает обучение для прокурорских работников в ведомственных образовательных учреждениях другой страны, которое ежегодно будут проходить по 15 прокуроров от каждой стороны.