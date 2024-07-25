Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/prokuratury-1961855293.html
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств - РИА Новости, 25.07.2024
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:50
2024-07-25T06:50
россия
бишкек
китай
игорь краснов
владимир путин
си цзиньпин
шос
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества прокуратур двух стран. Как отметил в ходе встречи со своим китайским коллегой на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС глава российской Генпрокуратуры, это уже седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий. "Наши встречи стали доброй традицией, позволяющей в личном формате, что называется, сверить часы, при необходимости оперативно принимать решения в интересах наших государств и граждан", - подчеркнул он. Он напомнил, что, как было отмечено на прошедшей 3 июля в Астане встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в условиях непростой международной ситуации необходимо сохранять приверженность дружбе, прилагать неустанные усилия по защите основных норм международных отношений. "Успешная реализация достигнутых между нашими ведомствами договоренностей, безусловно, внесет весомый вклад в развитие межгосударственных отношений в целом, повысит результативность борьбы с транснациональной преступностью", - отметил Краснов. Он высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия с китайской стороной. "Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств. Мы и впредь готовы оказывать любую поддержку в налаживании многопланового сотрудничества китайских коллег с российскими государственными органами, а также для его развития его региональном уровне", - подчеркнул он. Подписанная программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой КНР на 2025-2026 годы основана на соглашении о сотрудничестве прокуратур двух стран от 12 июля 2023 года и предусматривает обмен материалами об опыте работы органов и организаций прокуратуры, встречу экспертов по вопросам защиты предпринимателей, в том числе инвесторов, с привлечением представителей прокуратур приграничных регионов России и Китая, круглый стол по теме борьбы с правонарушениями в экологической сфере. Также она предусматривает обучение для прокурорских работников в ведомственных образовательных учреждениях другой страны, которое ежегодно будут проходить по 15 прокуроров от каждой стороны.
https://ria.ru/20240725/putin-1961840983.html
https://ria.ru/20240725/pozdravlenie-1961840239.html
россия
бишкек
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, китай, игорь краснов, владимир путин, си цзиньпин, шос, генеральная прокуратура рф
Россия, Бишкек, Китай, Игорь Краснов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств

Генпрокуроры России и КНР подписали в Бишкеке программу сотрудничества ведомств

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества прокуратур двух стран.
Как отметил в ходе встречи со своим китайским коллегой на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС глава российской Генпрокуратуры, это уже седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин назвал конституционный порядок основой суверенного развития России
Вчера, 00:12
"Наши встречи стали доброй традицией, позволяющей в личном формате, что называется, сверить часы, при необходимости оперативно принимать решения в интересах наших государств и граждан", - подчеркнул он.
Он напомнил, что, как было отмечено на прошедшей 3 июля в Астане встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в условиях непростой международной ситуации необходимо сохранять приверженность дружбе, прилагать неустанные усилия по защите основных норм международных отношений.
"Успешная реализация достигнутых между нашими ведомствами договоренностей, безусловно, внесет весомый вклад в развитие межгосударственных отношений в целом, повысит результативность борьбы с транснациональной преступностью", - отметил Краснов.
Он высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия с китайской стороной. "Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств. Мы и впредь готовы оказывать любую поддержку в налаживании многопланового сотрудничества китайских коллег с российскими государственными органами, а также для его развития его региональном уровне", - подчеркнул он.
Подписанная программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой КНР на 2025-2026 годы основана на соглашении о сотрудничестве прокуратур двух стран от 12 июля 2023 года и предусматривает обмен материалами об опыте работы органов и организаций прокуратуры, встречу экспертов по вопросам защиты предпринимателей, в том числе инвесторов, с привлечением представителей прокуратур приграничных регионов России и Китая, круглый стол по теме борьбы с правонарушениями в экологической сфере. Также она предусматривает обучение для прокурорских работников в ведомственных образовательных учреждениях другой страны, которое ежегодно будут проходить по 15 прокуроров от каждой стороны.
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Вчера, 00:04
 
РоссияБишкекКитайИгорь КрасновВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала