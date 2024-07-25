https://ria.ru/20240725/prokuratury-1961855293.html

Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств

Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств - РИА Новости, 25.07.2024

Генпрокуроры России и Китая подписали программу сотрудничества ведомств

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:50

2024-07-25T06:50

2024-07-25T06:50

россия

бишкек

китай

игорь краснов

владимир путин

си цзиньпин

шос

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали в Бишкеке программу сотрудничества прокуратур двух стран. Как отметил в ходе встречи со своим китайским коллегой на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС глава российской Генпрокуратуры, это уже седьмая программа совместных российско-китайских мероприятий. "Наши встречи стали доброй традицией, позволяющей в личном формате, что называется, сверить часы, при необходимости оперативно принимать решения в интересах наших государств и граждан", - подчеркнул он. Он напомнил, что, как было отмечено на прошедшей 3 июля в Астане встрече лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в условиях непростой международной ситуации необходимо сохранять приверженность дружбе, прилагать неустанные усилия по защите основных норм международных отношений. "Успешная реализация достигнутых между нашими ведомствами договоренностей, безусловно, внесет весомый вклад в развитие межгосударственных отношений в целом, повысит результативность борьбы с транснациональной преступностью", - отметил Краснов. Он высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия с китайской стороной. "Считаю, что эффективное взаимодействие прокуратур России и Китая может служить образцом для других ведомств. Мы и впредь готовы оказывать любую поддержку в налаживании многопланового сотрудничества китайских коллег с российскими государственными органами, а также для его развития его региональном уровне", - подчеркнул он. Подписанная программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой КНР на 2025-2026 годы основана на соглашении о сотрудничестве прокуратур двух стран от 12 июля 2023 года и предусматривает обмен материалами об опыте работы органов и организаций прокуратуры, встречу экспертов по вопросам защиты предпринимателей, в том числе инвесторов, с привлечением представителей прокуратур приграничных регионов России и Китая, круглый стол по теме борьбы с правонарушениями в экологической сфере. Также она предусматривает обучение для прокурорских работников в ведомственных образовательных учреждениях другой страны, которое ежегодно будут проходить по 15 прокуроров от каждой стороны.

https://ria.ru/20240725/putin-1961840983.html

https://ria.ru/20240725/pozdravlenie-1961840239.html

россия

бишкек

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бишкек, китай, игорь краснов, владимир путин, си цзиньпин, шос, генеральная прокуратура рф