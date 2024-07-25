https://ria.ru/20240725/prihozhanka-1961948063.html

Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины

Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины - РИА Новости, 25.07.2024

Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины

Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице сказала РИА Новости, что узнала в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:34

2024-07-25T14:34

2024-07-25T18:19

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице сказала РИА Новости, что узнала в фигуранте дела о подрыве машины в Москве Евгении Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником) греко-католического прихода. "Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте (нижняя церковь собора – ред.). Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу", – рассказала прихожанка. В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил РИА Новости, что Евгений Серебряков появлялся в соборе, однако другой информации о нем у него нет. "Я могу подтвердить, что лицо его мне знакомо, и несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме, но никакой другой информации у меня нет", – сообщил он РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании Серебрякова в Бодруме. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции. Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Серебрякова, состоится в турецком Бодруме в четверг, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.

https://ria.ru/20240724/figurant-1961824903.html

https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html

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турция, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)