https://ria.ru/20240725/prihozhanka-1961948063.html
Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины
Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины - РИА Новости, 25.07.2024
Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины
Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице сказала РИА Новости, что узнала в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:34
2024-07-25T14:34
2024-07-25T18:19
турция
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962016603_0:47:556:360_1920x0_80_0_0_a1bf7e3f7ed7fd11bf81ee99326112f6.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице сказала РИА Новости, что узнала в фигуранте дела о подрыве машины в Москве Евгении Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником) греко-католического прихода. "Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте (нижняя церковь собора – ред.). Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу", – рассказала прихожанка. В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил РИА Новости, что Евгений Серебряков появлялся в соборе, однако другой информации о нем у него нет. "Я могу подтвердить, что лицо его мне знакомо, и несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме, но никакой другой информации у меня нет", – сообщил он РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании Серебрякова в Бодруме. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции. Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Серебрякова, состоится в турецком Бодруме в четверг, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
https://ria.ru/20240724/figurant-1961824903.html
https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html
турция
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962016603_0:0:556:417_1920x0_80_0_0_5e33cd984c1b90bfed3bd945f21d1bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Турция, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Прихожанка собора в Москве рассказала о фигуранте дела о подрыве машины
Прихожанка: Серебряков был министрантом греко-католического прихода
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице сказала РИА Новости, что узнала в фигуранте дела о подрыве машины в Москве Евгении Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником) греко-католического прихода.
«
"Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте (нижняя церковь собора – ред.). Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу", – рассказала прихожанка.
В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил РИА Новости, что Евгений Серебряков появлялся в соборе, однако другой информации о нем у него нет.
"Я могу подтвердить, что лицо его мне знакомо, и несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме, но никакой другой информации у меня нет", – сообщил он РИА Новости.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании Серебрякова в Бодруме. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с ним был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции.
Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Серебрякова, состоится в турецком Бодруме в четверг, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.