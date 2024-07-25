https://ria.ru/20240725/pozdravlenie-1961840239.html

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2024

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских органов следствия с профессиональным праздником, поблагодарив их за верность долгу... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:04

2024-07-25T00:04

2024-07-25T00:04

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских органов следствия с профессиональным праздником, поблагодарив их за верность долгу и результативную честную работу. "Уважаемые товарищи, поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов органов следствия России, с профессиональным праздником. Прежде всего, хочу поблагодарить за твердость и принципиальность, за результативную честную работу, за верность своему долгу и призванию, за стремление всегда держать равнение на лучшие традиции", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. Он выразил уверенность, что сотрудники органов следствия России по всем ключевым направлениям работы будут добиваться достойных результатов, проявлять лучшие деловые и личные нравственные качества, профессионализм, объективность, настоящий характер и безусловную преданность Отечеству и народу России. "Желаю вам успехов, всего самого доброго вашим родным и близким. С праздником вас, с Днем сотрудника органов следствия", - подчеркнул президент. День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником Видеообращение Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия. 2024-07-25T00:04 true PT3M07S

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россия, владимир путин, общество