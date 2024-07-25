https://ria.ru/20240725/postradavshiy-1962002787.html
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:18
2024-07-25T17:18
2024-07-25T17:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новое Волоконовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле частного дома. В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.⠀Губернатор добавил, что также повреждения получил легковой автомобиль.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Гладков: в белгородском селе Новое при сбросе взрывчатки с дрона ранен мужчина