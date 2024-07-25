Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 25.07.2024 (обновлено: 17:21 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/postradavshiy-1962002787.html
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:18
2024-07-25T17:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новое Волоконовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле частного дома. В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.⠀Губернатор добавил, что также повреждения получил легковой автомобиль.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Гладков: в белгородском селе Новое при сбросе взрывчатки с дрона ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Новое Волоконовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле частного дома. В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
⠀Губернатор добавил, что также повреждения получил легковой автомобиль.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин
22 июля, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала