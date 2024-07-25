https://ria.ru/20240725/postradavshiy-1962002787.html

Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

Житель Белгородской области пострадал при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:18

2024-07-25T17:18

2024-07-25T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в селе Новое Волоконовского района при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ возле частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новое Волоконовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле частного дома. В результате атаки пострадал мирный житель, который находился во дворе. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.⠀Губернатор добавил, что также повреждения получил легковой автомобиль.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков