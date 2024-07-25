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Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
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20:10 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/poruchenie-1962035597.html
Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия"
Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов, соответствующий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:10
2024-07-25T20:10
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов, соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить:.. начиная с 2024 года финансирование расходов, связанных с деятельностью национального центра "Россия", а также его филиалов в субъектах Российской Федерации, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия"

Путин поручил обеспечить с 2024 года финансирование деятельности центра "Россия"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов, соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить:.. начиная с 2024 года финансирование расходов, связанных с деятельностью национального центра "Россия", а также его филиалов в субъектах Российской Федерации, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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