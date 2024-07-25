https://ria.ru/20240725/poruchenie-1962035597.html

Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия"

Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024

Путин поручил обеспечить финансирование деятельности центра "Россия"

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов, соответствующий... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:10

2024-07-25T20:10

2024-07-25T20:10

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2024 года финансирование деятельности национального центра "Россия" и его филиалов, соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить:.. начиная с 2024 года финансирование расходов, связанных с деятельностью национального центра "Россия", а также его филиалов в субъектах Российской Федерации, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для организации деятельности филиалов", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2024, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин