https://ria.ru/20240725/poruchenie-1962032519.html

Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия"

Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024

Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия"

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить постоянное участие органов власти и госкорпораций в работе Национального центра "Россия". РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:54

2024-07-25T19:54

2024-07-25T20:07

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить постоянное участие органов власти и госкорпораций в работе Национального центра "Россия".Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить: участие на постоянной основе в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и иных организаций, осуществляющих деятельность в различных отраслях российской экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция Выставки Достижений "Россия" планов своего участия в работе этого центра", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, михаил мишустин