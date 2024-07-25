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Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
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19:54 25.07.2024 (обновлено: 20:07 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/poruchenie-1962032519.html
Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия"
Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия" - РИА Новости, 25.07.2024
Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия"
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить постоянное участие органов власти и госкорпораций в работе Национального центра "Россия". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:54
2024-07-25T20:07
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить постоянное участие органов власти и госкорпораций в работе Национального центра "Россия".Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить: участие на постоянной основе в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и иных организаций, осуществляющих деятельность в различных отраслях российской экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция Выставки Достижений "Россия" планов своего участия в работе этого центра", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240725/putin-1962033914.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить участие органов власти в работе центра "Россия"

Органы власти будут постоянно участвовать в работе национального центра "Россия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить постоянное участие органов власти и госкорпораций в работе Национального центра "Россия".
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить: участие на постоянной основе в работе Национального центра "Россия" федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и иных организаций, осуществляющих деятельность в различных отраслях российской экономики, а также ежегодное направление ими в автономную некоммерческую организацию "Дирекция Выставки Достижений "Россия" планов своего участия в работе этого центра", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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