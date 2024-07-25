https://ria.ru/20240725/pomosch-1961998516.html
В Тюмени проведут акцию по сбору денег на квадрокоптеры для бойцов
В Тюмени проведут акцию по сбору денег на квадрокоптеры для бойцов - РИА Новости, 25.07.2024
В Тюмени проведут акцию по сбору денег на квадрокоптеры для бойцов
Акцию по сбору средств на покупку квадрокоптеров для участников специальной военной операции проведут в Тюмени в День города, сообщается на сайте администрации... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:18
2024-07-25T17:18
2024-07-25T17:52
надежные люди
тюмень
сво
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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Акцию по сбору средств на покупку квадрокоптеров для участников специальной военной операции проведут в Тюмени в День города, сообщается на сайте администрации муниципалитета. "По инициативе неравнодушных тюменцев объявлена благотворительная акция в рамках проекта "100 миллионов для победы". Каждый, воспользовавшись QR-кодом, может перевести денежные средства, которые будут направлены на приобретение квадрокоптеров для наших бойцов", – указано в сообщении. Празднование 438-летия со дня основания Тюмени пройдет в городе 27 июля на 15 площадках, на каждой будут работать волонтёры, готовые рассказать, как можно оказать помощь защитникам страны.
https://ria.ru/20240725/belgorodtsy-1961961536.html
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, сво
Надежные люди, Тюмень, СВО
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Акцию по сбору средств на покупку квадрокоптеров для участников специальной военной операции проведут в Тюмени в День города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
"По инициативе неравнодушных тюменцев объявлена благотворительная акция в рамках проекта "100 миллионов для победы". Каждый, воспользовавшись QR-кодом, может перевести денежные средства, которые будут направлены на приобретение квадрокоптеров для наших бойцов", – указано в сообщении.
Празднование 438-летия со дня основания Тюмени
пройдет в городе 27 июля на 15 площадках, на каждой будут работать волонтёры, готовые рассказать, как можно оказать помощь защитникам страны.