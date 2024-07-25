https://ria.ru/20240725/pomosch-1961998516.html

В Тюмени проведут акцию по сбору денег на квадрокоптеры для бойцов

В Тюмени проведут акцию по сбору денег на квадрокоптеры для бойцов - РИА Новости, 25.07.2024

В Тюмени проведут акцию по сбору денег на квадрокоптеры для бойцов

Акцию по сбору средств на покупку квадрокоптеров для участников специальной военной операции проведут в Тюмени в День города, сообщается на сайте администрации... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:18

2024-07-25T17:18

2024-07-25T17:52

надежные люди

тюмень

сво

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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Акцию по сбору средств на покупку квадрокоптеров для участников специальной военной операции проведут в Тюмени в День города, сообщается на сайте администрации муниципалитета. "По инициативе неравнодушных тюменцев объявлена благотворительная акция в рамках проекта "100 миллионов для победы". Каждый, воспользовавшись QR-кодом, может перевести денежные средства, которые будут направлены на приобретение квадрокоптеров для наших бойцов", – указано в сообщении. Празднование 438-летия со дня основания Тюмени пройдет в городе 27 июля на 15 площадках, на каждой будут работать волонтёры, готовые рассказать, как можно оказать помощь защитникам страны.

https://ria.ru/20240725/belgorodtsy-1961961536.html

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, сво