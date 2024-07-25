https://ria.ru/20240725/pomosch-1961950279.html

В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи

В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи - РИА Новости, 25.07.2024

В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи

Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:41

2024-07-25T14:41

2024-07-25T14:44

украина

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны. "В целом внешнее финансирование за этот период (с февраля 2022 года – ред.) составляет 89,6 миллиарда долларов США. В 2024 году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США международной поддержки. Партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в целом 38 миллиардов долларов США в 2024 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, экономика