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В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи - РИА Новости, 25.07.2024
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14:41 25.07.2024 (обновлено: 14:44 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/pomosch-1961950279.html
В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи
В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи - РИА Новости, 25.07.2024
В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи
Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:41
2024-07-25T14:44
украина
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владимир зеленский
верховная рада украины
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны. "В целом внешнее финансирование за этот период (с февраля 2022 года – ред.) составляет 89,6 миллиарда долларов США. В 2024 году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США международной поддержки. Партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в целом 38 миллиардов долларов США в 2024 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html
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украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, экономика
Украина, США, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Экономика
В Киеве назвали сумму полученной с февраля 2022 года внешней помощи

Минфин Украины: с февраля 2022 года в бюджет поступило $89,6 млрд внешней помощи

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти 90 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года, сообщили в министерстве финансов страны.
«
"В целом внешнее финансирование за этот период (с февраля 2022 года – ред.) составляет 89,6 миллиарда долларов США. В 2024 году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США международной поддержки. Партнеры заверили в направлении необходимого объема внешней помощи в полном объеме, то есть в целом 38 миллиардов долларов США в 2024 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины.
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В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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