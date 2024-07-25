https://ria.ru/20240725/podsvetka-1961955067.html

В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря

В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря - РИА Новости, 25.07.2024

В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря

Работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря начались в Ярославской области, сообщил министр регионального развития Ярославской области... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:58

2024-07-25T14:58

2024-07-25T14:58

ярославская область

ярославская область

благоустройство

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря начались в Ярославской области, сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. "Начались работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря. Проект будет завершен через две недели", - приводит его слова пресс-служба областного правительства. По словам министра, масштабная программа по архитектурно-художественной подсветке значимых объектов реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. В адресный перечень на этот сезон включено более 40 зданий. "Все запланированные министерством мероприятия проходят без отставания от графика, что говорит о том, что работы в этом году будут завершены качественно и в срок", – подчеркнул Чуркин, подводя итоги первого полугодия работы министерства. Он добавил, что в числе важнейших направлений работы министерства регионального развития – сохранение и благоустройство воинских захоронений, а также реализация флагманского регионального проекта "Наши дворы". По словам министра, в 2024 году по инициативе Евраева финансирование проекта увеличено до 700 миллионов рублей. В планах – благоустройство 245 придомовых территорий. Часть работ идет с опережением графика. Так, в порядок уже привели 16 дворов.

https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, благоустройство