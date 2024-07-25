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В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря - РИА Новости, 25.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:58 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/podsvetka-1961955067.html
В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря
В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря - РИА Новости, 25.07.2024
В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря
Работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря начались в Ярославской области, сообщил министр регионального развития Ярославской области... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:58
2024-07-25T14:58
ярославская область
ярославская область
благоустройство
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря начались в Ярославской области, сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. "Начались работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря. Проект будет завершен через две недели", - приводит его слова пресс-служба областного правительства. По словам министра, масштабная программа по архитектурно-художественной подсветке значимых объектов реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. В адресный перечень на этот сезон включено более 40 зданий. "Все запланированные министерством мероприятия проходят без отставания от графика, что говорит о том, что работы в этом году будут завершены качественно и в срок", – подчеркнул Чуркин, подводя итоги первого полугодия работы министерства. Он добавил, что в числе важнейших направлений работы министерства регионального развития – сохранение и благоустройство воинских захоронений, а также реализация флагманского регионального проекта "Наши дворы". По словам министра, в 2024 году по инициативе Евраева финансирование проекта увеличено до 700 миллионов рублей. В планах – благоустройство 245 придомовых территорий. Часть работ идет с опережением графика. Так, в порядок уже привели 16 дворов.
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ярославская область, благоустройство
Ярославская область, Ярославская область, Благоустройство

В Ярославской области начали подсветку Толгского монастыря

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиСвято-Введенский Толгский женский монастырь
Свято-Введенский Толгский женский монастырь - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря начались в Ярославской области, сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.
«
"Начались работы по архитектурно-художественной подсветке Толгского монастыря. Проект будет завершен через две недели", - приводит его слова пресс-служба областного правительства.
По словам министра, масштабная программа по архитектурно-художественной подсветке значимых объектов реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. В адресный перечень на этот сезон включено более 40 зданий.
«
"Все запланированные министерством мероприятия проходят без отставания от графика, что говорит о том, что работы в этом году будут завершены качественно и в срок", – подчеркнул Чуркин, подводя итоги первого полугодия работы министерства.
Он добавил, что в числе важнейших направлений работы министерства регионального развития – сохранение и благоустройство воинских захоронений, а также реализация флагманского регионального проекта "Наши дворы". По словам министра, в 2024 году по инициативе Евраева финансирование проекта увеличено до 700 миллионов рублей. В планах – благоустройство 245 придомовых территорий. Часть работ идет с опережением графика. Так, в порядок уже привели 16 дворов.
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Ярославская областьЯрославская областьБлагоустройство
 
 
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