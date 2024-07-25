https://ria.ru/20240725/podryv-1961932284.html

Генконсульство в Турции ответило на вопрос об экстрадиции Серебрякова

Генконсульство в Турции ответило на вопрос об экстрадиции Серебрякова - РИА Новости, 25.07.2024

Генконсульство в Турции ответило на вопрос об экстрадиции Серебрякова

Вопрос экстрадиции фигуранта дела о подрыве в Москве находится в компетенции правоохранительных органов РФ и Турции, генконсульство РФ поддерживает постоянный... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:15

2024-07-25T13:15

2024-07-25T13:19

россия

турция

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москва

происшествия

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Вопрос экстрадиции фигуранта дела о подрыве в Москве находится в компетенции правоохранительных органов РФ и Турции, генконсульство РФ поддерживает постоянный контакт с турецкой стороной по вопросу задержания россиянина, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации Управления безопасности провинции Мугла, 24 июля в городе Бодрум задержан гражданин Российской Федерации 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта в Москве. В отношении него турецкой стороной проводятся следственные действия", - сообщили в дипмиссии."Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей и держит данную ситуацию на контроле. При этом вопрос экстрадиции россиянина находится в компетенции соответствующих правоохранительных ведомств двух стран", - отметили дипломаты.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции.Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Серебрякова, состоится в турецком Бодруме в четверг, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html

https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961837241.html

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россия, турция, в мире, москва, происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы