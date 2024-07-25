Генконсульство в Турции ответило на вопрос об экстрадиции Серебрякова
Генконсульство России: экстрадиция Серебрякова в компетенции правоохранителей
© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
© МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Вопрос экстрадиции фигуранта дела о подрыве в Москве находится в компетенции правоохранительных органов РФ и Турции, генконсульство РФ поддерживает постоянный контакт с турецкой стороной по вопросу задержания россиянина, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей и держит данную ситуацию на контроле. При этом вопрос экстрадиции россиянина находится в компетенции соответствующих правоохранительных ведомств двух стран", - отметили дипломаты.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова. Турецкие СМИ позже уточнили, что вместе с Серебряковым был задержан еще один человек, его имя не уточняется. Злоумышленник въехал в Турцию как турист, на тот момент в списках разыскиваемых он не числился, сообщил ранее источник в министерстве внутренних дел Турции.
Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Серебрякова, состоится в турецком Бодруме в четверг, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции, сообщили ранее РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову заочно предъявлено обвинение.