https://ria.ru/20240725/podpole-1961857019.html

Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов

Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов - РИА Новости, 25.07.2024

Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов

Удары нанесены ночью в пригороде Харькова, поступила информация о мощном взрыве с детонации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:25

2024-07-25T07:25

2024-07-25T10:06

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

харьков

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в пригороде Харькова, поступила информация о мощном взрыве с детонации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два прилета в пригороде Харькова, сообщают об одном мощном взрыве с детонацией, второй взрыв повлек за собой выезд более десятка "скорых", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html

харьков

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сергей лебедев, харьков