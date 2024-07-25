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Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 25.07.2024 (обновлено: 10:06 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857019.html
Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов
Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов - РИА Новости, 25.07.2024
Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов
Удары нанесены ночью в пригороде Харькова, поступила информация о мощном взрыве с детонации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:25
2024-07-25T10:06
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
харьков
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в пригороде Харькова, поступила информация о мощном взрыве с детонации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два прилета в пригороде Харькова, сообщают об одном мощном взрыве с детонацией, второй взрыв повлек за собой выезд более десятка "скорых", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html
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сергей лебедев, харьков
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Харьков
Подполье сообщило о мощной детонации под Харьковом после российских ударов

Подполье: в пригороде Харькова после ударов ВС России прогремел мощный взрыв

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Удары нанесены ночью в пригороде Харькова, поступила информация о мощном взрыве с детонации, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Два прилета в пригороде Харькова, сообщают об одном мощном взрыве с детонацией, второй взрыв повлек за собой выезд более десятка "скорых", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевХарьков
 
 
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