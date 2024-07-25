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СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов - РИА Новости, 25.07.2024
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18:58 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/podozrevaemyy-1962023242.html
СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов
СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов
Задержанный по подозрению в убийстве известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион из Днепропетровска будет доставлен во Львов, где... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:58
2024-07-25T18:58
в мире
львов
днепропетровск
россия
ирина фарион
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион из Днепропетровска будет доставлен во Львов, где ему изберут меру пресечения, сообщает украинский телеканал "Общественное". В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице. Накануне украинский телеканал "Прямой" сообщил, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. "Восемнадцатилетний задержанный по подозрению в убийстве Ирина Фарион будет перевезен из Днепра во Львов, чтобы избрать меру пресечения. Эту информацию "Общественному" подтвердила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко", - сообщает телеканал. По словам Дмитренко, подробностей относительно времени судебного заседания пока что нет. Как утоняет издание, задержанный должен быть доставлен во Львов до конца дня. В свою очередь, как пишет украинское издание "Страна", стало известно имя задержанного - это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения. "Он играл в футбол за "МДЮСШ U-192, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как сообщает "Страна", OSINT-журналисты установили, что Зинченко якобы подписан в соцсетях на множество ультраправых пабликов, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Кроме того, утверждается, что в январе этого года он якобы упоминал о неонацистской группировке National-Socialism/White Power, которая вчера взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Украинские журналисты взяли комментарий у отца задержанного, который отрицает любые заявления о том, что у его сына были украинофобские взгляды.
https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html
https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html
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в мире, львов, днепропетровск, россия, ирина фарион
В мире, Львов, Днепропетровск, Россия, Ирина Фарион
СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов

"Общественное": подозреваемого в убийстве Ирины Фарион доставят во Львов

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион из Днепропетровска будет доставлен во Львов, где ему изберут меру пресечения, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице. Накануне украинский телеканал "Прямой" сообщил, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто
21 июля, 08:00
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"Восемнадцатилетний задержанный по подозрению в убийстве Ирина Фарион будет перевезен из Днепра во Львов, чтобы избрать меру пресечения. Эту информацию "Общественному" подтвердила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко", - сообщает телеканал.
По словам Дмитренко, подробностей относительно времени судебного заседания пока что нет. Как утоняет издание, задержанный должен быть доставлен во Львов до конца дня.
В свою очередь, как пишет украинское издание "Страна", стало известно имя задержанного - это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения. "Он играл в футбол за "МДЮСШ U-192, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, как сообщает "Страна", OSINT-журналисты установили, что Зинченко якобы подписан в соцсетях на множество ультраправых пабликов, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Кроме того, утверждается, что в январе этого года он якобы упоминал о неонацистской группировке National-Socialism/White Power, которая вчера взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Украинские журналисты взяли комментарий у отца задержанного, который отрицает любые заявления о том, что у его сына были украинофобские взгляды.
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В миреЛьвовДнепропетровскРоссияИрина Фарион
 
 
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