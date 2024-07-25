https://ria.ru/20240725/podozrevaemyy-1962023242.html

СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов

СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: подозреваемого в убийстве Фарион доставят во Львов

Задержанный по подозрению в убийстве известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион из Днепропетровска будет доставлен во Львов, где... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:58

2024-07-25T18:58

2024-07-25T18:58

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львов

днепропетровск

россия

ирина фарион

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион из Днепропетровска будет доставлен во Львов, где ему изберут меру пресечения, сообщает украинский телеканал "Общественное". В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице. Накануне украинский телеканал "Прямой" сообщил, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power. "Восемнадцатилетний задержанный по подозрению в убийстве Ирина Фарион будет перевезен из Днепра во Львов, чтобы избрать меру пресечения. Эту информацию "Общественному" подтвердила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко", - сообщает телеканал. По словам Дмитренко, подробностей относительно времени судебного заседания пока что нет. Как утоняет издание, задержанный должен быть доставлен во Львов до конца дня. В свою очередь, как пишет украинское издание "Страна", стало известно имя задержанного - это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения. "Он играл в футбол за "МДЮСШ U-192, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как сообщает "Страна", OSINT-журналисты установили, что Зинченко якобы подписан в соцсетях на множество ультраправых пабликов, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Кроме того, утверждается, что в январе этого года он якобы упоминал о неонацистской группировке National-Socialism/White Power, которая вчера взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Украинские журналисты взяли комментарий у отца задержанного, который отрицает любые заявления о том, что у его сына были украинофобские взгляды.

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html

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днепропетровск

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в мире, львов, днепропетровск, россия, ирина фарион