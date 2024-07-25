https://ria.ru/20240725/podozrevaemyy-1961848302.html

Подозреваемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы

Подозреваемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы - РИА Новости, 25.07.2024

Подозреваемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве был одним из лучших учеников в школе и получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T03:07

2024-07-25T03:07

2024-07-25T05:59

москва

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

происшествия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве был одним из лучших учеников в школе и получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе, следует из материалов сайта лицея Урюпинска."Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 "В" класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области", — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.Согласно сведениям портала, Серебряков становился призером различных конкурсов по истории.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что заочно арестованному фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение.Ранее его брат сообщил РИА Новости, что подозреваемый учился в Высшей школе экономике в Москве.

https://ria.ru/20240725/terakt-1961843711.html

https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html

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москва, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, происшествия