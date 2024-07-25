Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/podozrevaemyj-1962028609.html
Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети
Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети - РИА Новости, 25.07.2024
Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети
Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предположительно, имел аккаунт в соцсети Gab, в котором выражал поддержку... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:32
2024-07-25T19:32
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62248581bcd5c647c7a7f5e7e3d45580.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предположительно, имел аккаунт в соцсети Gab, в котором выражал поддержку действиям президента США Джо Байдена, заявил директор соцсети Эндрю Торба на своей странице в X. По словам директора Gab, которая считается популярной среди радикальных сообществ и используется сторонниками идей, которые могли бы быть заблокированными на других платформах, соцсеть провела проверку аккаунта после запроса от правоохранительных органов и выяснила, что Крукс мог владеть аккаунтом и суммарно сделал девять публикаций. Несмотря на малое количество записей, в большинстве из них пользователь выступал в поддержку политики Байдена, в том числе в отношении борьбы с пандемией COVID-19 и охраны границы США. "В Gab узнали, что у Томаса Крукса, невменяемого сторонника Джо Байдена, который пытался убить президента Дональда Трампа, мог быть аккаунт на нашей платформе… хоть в аккаунте мало записей, большинство из них были в поддержку президента Байдена", - написал Торба. При этом, как отметил Торба, на данный момент он не может с абсолютной точностью подтвердить, что аккаунт принадлежал Круксу, но "вероятность высока". Однако, отмечается, что аккаунт, о котором идет речь, последний раз был активным в 2021 году. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html
https://ria.ru/20240724/tramp-1961814723.html
https://ria.ru/20240724/tramp-1961744903.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959539811_173:259:2559:2048_1920x0_80_0_0_0a3875c566413fa9b4f73d8541423363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Покушение на Дональда Трампа
Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети

Глава соцсети Gab: обвиняемый в покушении на Трампа поддерживал Байдена в постах

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предположительно, имел аккаунт в соцсети Gab, в котором выражал поддержку действиям президента США Джо Байдена, заявил директор соцсети Эндрю Торба на своей странице в X.
По словам директора Gab, которая считается популярной среди радикальных сообществ и используется сторонниками идей, которые могли бы быть заблокированными на других платформах, соцсеть провела проверку аккаунта после запроса от правоохранительных органов и выяснила, что Крукс мог владеть аккаунтом и суммарно сделал девять публикаций. Несмотря на малое количество записей, в большинстве из них пользователь выступал в поддержку политики Байдена, в том числе в отношении борьбы с пандемией COVID-19 и охраны границы США.
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании
24 июля, 14:53
"В Gab узнали, что у Томаса Крукса, невменяемого сторонника Джо Байдена, который пытался убить президента Дональда Трампа, мог быть аккаунт на нашей платформе… хоть в аккаунте мало записей, большинство из них были в поддержку президента Байдена", - написал Торба.
При этом, как отметил Торба, на данный момент он не может с абсолютной точностью подтвердить, что аккаунт принадлежал Круксу, но "вероятность высока". Однако, отмечается, что аккаунт, о котором идет речь, последний раз был активным в 2021 году.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Стрелявший в Трампа искал данные об убийстве Кеннеди, заявил глава ФБР
24 июля, 20:26
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Кадры с вооруженными людьми, которые беседуют с человеком на крыше, откуда стреляли в Трампа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением
24 июля, 16:02
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампВыборы президента США — 2024Покушение на Дональда Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала