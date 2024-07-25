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Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети

Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети - РИА Новости, 25.07.2024

Стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в популярной у радикалов соцсети

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предположительно, имел аккаунт в соцсети Gab, в котором выражал поддержку... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:32

2024-07-25T19:32

2024-07-25T19:32

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пенсильвания

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выборы президента сша — 2024

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предположительно, имел аккаунт в соцсети Gab, в котором выражал поддержку действиям президента США Джо Байдена, заявил директор соцсети Эндрю Торба на своей странице в X. По словам директора Gab, которая считается популярной среди радикальных сообществ и используется сторонниками идей, которые могли бы быть заблокированными на других платформах, соцсеть провела проверку аккаунта после запроса от правоохранительных органов и выяснила, что Крукс мог владеть аккаунтом и суммарно сделал девять публикаций. Несмотря на малое количество записей, в большинстве из них пользователь выступал в поддержку политики Байдена, в том числе в отношении борьбы с пандемией COVID-19 и охраны границы США. "В Gab узнали, что у Томаса Крукса, невменяемого сторонника Джо Байдена, который пытался убить президента Дональда Трампа, мог быть аккаунт на нашей платформе… хоть в аккаунте мало записей, большинство из них были в поддержку президента Байдена", - написал Торба. При этом, как отметил Торба, на данный момент он не может с абсолютной точностью подтвердить, что аккаунт принадлежал Круксу, но "вероятность высока". Однако, отмечается, что аккаунт, о котором идет речь, последний раз был активным в 2021 году. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, покушение на дональда трампа