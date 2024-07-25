Рейтинг@Mail.ru
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах - РИА Новости, 25.07.2024
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах
Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:11
2024-07-25T20:11
новости - туризм
отдых в россии
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962034504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f7a344110a3d0ec897fb2141540ec8e.jpg
КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами. В интернете появились кадры, где пляж набит туристами, как на берегу, так и в море. А снимающий "благодарит" всех, кто выбрал отдых в Анапе. "Традиционно в пик сезона центральные пляжи, которые чаще всего попадают на видео, заполнены отдыхающими, но, как правило, чем дальше от центра, тем меньше людей. Даже с учетом постоянного роста турпотока мест хватает всем", - прокомментировали в администрации. Отмечается, что в Анапе порядка 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории в Краснодарском крае. Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятков метрах от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отдыхающие на пляжах Анапы
Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами. Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятках метров от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.
2024-07-25T20:11
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962034504_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0cb02c35e1856e4f7b1a8fb9a55e4dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, отдых в россии, анапа
Новости - Туризм, отдых в России, Анапа
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах

Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами.
В интернете появились кадры, где пляж набит туристами, как на берегу, так и в море. А снимающий "благодарит" всех, кто выбрал отдых в Анапе.
«
"Традиционно в пик сезона центральные пляжи, которые чаще всего попадают на видео, заполнены отдыхающими, но, как правило, чем дальше от центра, тем меньше людей. Даже с учетом постоянного роста турпотока мест хватает всем", - прокомментировали в администрации.
Отмечается, что в Анапе порядка 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории в Краснодарском крае.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятков метрах от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.
Медузы у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
22 мая, 13:44
 
Новости - Туризмотдых в РоссииАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала