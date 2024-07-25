https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html

Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах

Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах - РИА Новости, 25.07.2024

Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах

Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:11

2024-07-25T20:11

2024-07-25T20:11

новости - туризм

отдых в россии

анапа

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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами. В интернете появились кадры, где пляж набит туристами, как на берегу, так и в море. А снимающий "благодарит" всех, кто выбрал отдых в Анапе. "Традиционно в пик сезона центральные пляжи, которые чаще всего попадают на видео, заполнены отдыхающими, но, как правило, чем дальше от центра, тем меньше людей. Даже с учетом постоянного роста турпотока мест хватает всем", - прокомментировали в администрации. Отмечается, что в Анапе порядка 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории в Краснодарском крае. Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятков метрах от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.

https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html

анапа

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отдыхающие на пляжах Анапы Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами. Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятках метров от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи. 2024-07-25T20:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, отдых в россии, анапа