https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах - РИА Новости, 25.07.2024
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах
Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:11
2024-07-25T20:11
2024-07-25T20:11
новости - туризм
отдых в россии
анапа
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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами. В интернете появились кадры, где пляж набит туристами, как на берегу, так и в море. А снимающий "благодарит" всех, кто выбрал отдых в Анапе. "Традиционно в пик сезона центральные пляжи, которые чаще всего попадают на видео, заполнены отдыхающими, но, как правило, чем дальше от центра, тем меньше людей. Даже с учетом постоянного роста турпотока мест хватает всем", - прокомментировали в администрации. Отмечается, что в Анапе порядка 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории в Краснодарском крае. Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятков метрах от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отдыхающие на пляжах Анапы
Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятках метров от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.
2024-07-25T20:11
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, отдых в россии, анапа
Новости - Туризм, отдых в России, Анапа
Власти Анапы оценили ситуацию на пляжах
Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами
КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Мест на пляжах Анапы достаточно, большая концентрация отдыхающих только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта после появления видео с переполненными пляжами.
В интернете появились кадры, где пляж набит туристами, как на берегу, так и в море. А снимающий "благодарит" всех, кто выбрал отдых в Анапе.
«
"Традиционно в пик сезона центральные пляжи, которые чаще всего попадают на видео, заполнены отдыхающими, но, как правило, чем дальше от центра, тем меньше людей. Даже с учетом постоянного роста турпотока мест хватает всем", - прокомментировали в администрации.
Отмечается, что в Анапе порядка 40 километров песчаных и галечных пляжей - это самые протяженные пляжные территории в Краснодарском крае.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, даже в нескольких десятков метрах от центрального пляжа побережье уже не так заполнено и есть полупустые пляжи.