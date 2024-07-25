https://ria.ru/20240725/peregovory-1961972091.html

Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса

Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса - РИА Новости, 25.07.2024

Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса

Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:55

2024-07-25T15:55

2024-07-25T15:55

россия

китай

лаос

сергей лавров

ван и (политик)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономическое сообщество асеан

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сотрудничество в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, заявили в МИД РФ. "В фокусе внимания находились практические аспекты сотрудничества в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, развития транспортной взаимосвязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны обсудили актуальные международные и региональные проблемы, а также вопросы взаимодействия в асеаноцентричных механизмах. "Руководители внешнеполитических ведомств трех стран договорились о продолжении контактов", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html

россия

китай

лаос

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Наталья Макарова

россия, китай, лаос, сергей лавров, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономическое сообщество асеан