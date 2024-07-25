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Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса - РИА Новости, 25.07.2024
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15:55 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961972091.html
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса - РИА Новости, 25.07.2024
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса
Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:55
2024-07-25T15:55
россия
китай
лаос
сергей лавров
ван и (политик)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сотрудничество в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, заявили в МИД РФ. "В фокусе внимания находились практические аспекты сотрудничества в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, развития транспортной взаимосвязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны обсудили актуальные международные и региональные проблемы, а также вопросы взаимодействия в асеаноцентричных механизмах. "Руководители внешнеполитических ведомств трех стран договорились о продолжении контактов", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html
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россия, китай, лаос, сергей лавров, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономическое сообщество асеан
Россия, Китай, Лаос, Сергей Лавров, Ван И (политик), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономическое сообщество АСЕАН
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса

Главы МИД России, КНР и Лаоса обсудили продовольственную и энергобезопасность

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сотрудничество в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, заявили в МИД РФ.
«
"В фокусе внимания находились практические аспекты сотрудничества в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, развития транспортной взаимосвязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что стороны обсудили актуальные международные и региональные проблемы, а также вопросы взаимодействия в асеаноцентричных механизмах.
"Руководители внешнеполитических ведомств трех стран договорились о продолжении контактов", - заключили в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Лавров: Россия и Китай должны противодействовать вмешательству в дела АСЕАН
Вчера, 14:51
 
РоссияКитайЛаосСергей ЛавровВан И (политик)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономическое сообщество АСЕАН
 
 
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