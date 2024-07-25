https://ria.ru/20240725/peregovory-1961972091.html
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса - РИА Новости, 25.07.2024
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса
Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:55
2024-07-25T15:55
2024-07-25T15:55
россия
китай
лаос
сергей лавров
ван и (политик)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономическое сообщество асеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров, КНР Ван И, а также Лаоса Салемсай Коммасит обсудили на встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сотрудничество в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, заявили в МИД РФ. "В фокусе внимания находились практические аспекты сотрудничества в сферах обеспечения региональной продовольственной и энергетической безопасности, развития транспортной взаимосвязанности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны обсудили актуальные международные и региональные проблемы, а также вопросы взаимодействия в асеаноцентричных механизмах. "Руководители внешнеполитических ведомств трех стран договорились о продолжении контактов", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html
россия
китай
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, лаос, сергей лавров, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономическое сообщество асеан
Россия, Китай, Лаос, Сергей Лавров, Ван И (политик), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономическое сообщество АСЕАН
Лавров провел переговоры с коллегами из Китая и Лаоса
Главы МИД России, КНР и Лаоса обсудили продовольственную и энергобезопасность