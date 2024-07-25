https://ria.ru/20240725/peregovory-1961921129.html
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2024
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:39
2024-07-25T12:39
2024-07-25T13:31
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал журналистам Песков.Официальный представитель Кремля напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной."Эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html
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РИА Новости
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россия, украина, в мире
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Песков: нужно понять, готова ли к переговорам Украинская сторона
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал журналистам Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского
, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.
"Эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить", - добавил пресс-секретарь российского лидера.