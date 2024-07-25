https://ria.ru/20240725/peregovory-1961921129.html

Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2024

Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:39

2024-07-25T12:39

2024-07-25T13:31

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал журналистам Песков.Официальный представитель Кремля напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной."Эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

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россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире