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Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2024
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12:39 25.07.2024 (обновлено: 13:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/peregovory-1961921129.html
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2024
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:39
2024-07-25T13:31
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал журналистам Песков.Официальный представитель Кремля напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной."Эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html
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россия, украина, в мире
Россия, Украина, В мире
Россия в целом открыта для переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Песков: нужно понять, готова ли к переговорам Украинская сторона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва открыта для переговорного процесса с Киевом, но необходимо понять готовность к этому украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", - сказал журналистам Песков.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине
Вчера, 12:50
Официальный представитель Кремля напомнил, что препятствием для переговоров по урегулированию украинского конфликта, помимо вопроса легитимности Владимира Зеленского, является законодательный запрет на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной.
"Эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
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