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Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США
Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США - РИА Новости, 25.07.2024
Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг раскритиковала обращение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к конгрессу США,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T01:36
2024-07-25T01:36
2024-07-25T01:36
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг раскритиковала обращение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к конгрессу США, призвав его сосредоточиться на заключении сделки по перемирию в Газе. "Сегодняшняя презентация Биньямина Нетаньяху в палате представителей была худшим выступлением среди всех иностранных высокопоставленных лиц, приглашенных и удостоенных чести выступить перед конгрессом Соединенных Штатов. Многие из нас, кто любит Израиль, провели сегодня время, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали в результате террористической атаки ХАМАС 7 октября и похищения людей. Эти семьи просят заключить соглашение о прекращении огня, которое вернет заложников домой – и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели", - заявила Пелоси на своей странице в соцсети X. Пелоси, наряду с почти половиной демократов из числа членов конгресса США, в среду не пришла на выступление Нетаньяху. Не было на нем и нового кандидата в президенты от демократов – вице-президента Камалы Харрис, которая не смогла присутствовать в связи с ранее запланированным мероприятием. Выступление Нетаньяху в конгрессе сопровождалось протестами антивоенных активистов у Капитолия, которые закончились задержаниями и использованием перцового газа против некоторых участников, которые в разговоре с РИА Новости обвинили полицию в беспричинной атаке.
https://ria.ru/20240725/antisemitizm-1961841876.html
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США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Нэнси Пелоси, Камала Харрис, Конгресс США, ХАМАС, В мире
Пелоси раскритиковала выступление Нетаньяху в конгрессе США
Пелоси раскритиковала обращение Нетаньяху к конгрессу США