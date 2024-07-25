Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России
Президент Чехии Павел: переговоры по Украине без России и Китая не имеют смысла
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 25 июл – РИА Новости. Переговоры о мире на Украине без участия России и Китая не имеют смысла, заявил в четверг в интервью агентству ЧТК президент Чехии Петр Павел.
"Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", - сказал Павел.
По словам чешского лидера, Китай должен выполнять ту роль, к которой он стремится. "Это означает, что он важный глобальный игрок, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира", - считает Павел.
Ранее МО КНР заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее слова главы МИД Украины о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.