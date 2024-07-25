Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/pavel-1961947075.html
Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России
Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 25.07.2024
Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России
Переговоры о мире на Украине без участия России и Китая не имеют смысла, заявил в четверг в интервью агентству ЧТК президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:29
2024-07-25T14:29
в мире
китай
украина
россия
петр павел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
ПРАГА, 25 июл – РИА Новости. Переговоры о мире на Украине без участия России и Китая не имеют смысла, заявил в четверг в интервью агентству ЧТК президент Чехии Петр Павел. "Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", - сказал Павел. По словам чешского лидера, Китай должен выполнять ту роль, к которой он стремится. "Это означает, что он важный глобальный игрок, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира", - считает Павел. Ранее МО КНР заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее слова главы МИД Украины о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240625/regiony-1955425592.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955429414.html
https://ria.ru/20240626/migranty-1955640554.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия, петр павел
В мире, Китай, Украина, Россия, Петр Павел
Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России

Президент Чехии Павел: переговоры по Украине без России и Китая не имеют смысла

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 июл – РИА Новости. Переговоры о мире на Украине без участия России и Китая не имеют смысла, заявил в четверг в интервью агентству ЧТК президент Чехии Петр Павел.
"Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", - сказал Павел.
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Президент Чехии считает, что Россия уже не потеряет новые регионы
25 июня, 19:06
По словам чешского лидера, Китай должен выполнять ту роль, к которой он стремится. "Это означает, что он важный глобальный игрок, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира", - считает Павел.
Ранее МО КНР заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне.
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел прибывает на избирательный участок в Праге - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Президент Чехии заявил о необходимости переговоров по Украине
25 июня, 19:28
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее слова главы МИД Украины о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Президент Чехии рассказал, к чему приведет поражение Украины
26 июня, 16:52
 
В миреКитайУкраинаРоссияПетр Павел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала