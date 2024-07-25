https://ria.ru/20240725/pavel-1961947075.html

Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России

Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 25.07.2024

Президент Чехии не увидел смысла в переговорах по Украине без России

Переговоры о мире на Украине без участия России и Китая не имеют смысла, заявил в четверг в интервью агентству ЧТК президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:29

2024-07-25T14:29

2024-07-25T14:29

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китай

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россия

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ПРАГА, 25 июл – РИА Новости. Переговоры о мире на Украине без участия России и Китая не имеют смысла, заявил в четверг в интервью агентству ЧТК президент Чехии Петр Павел. "Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь (провести) никаких мирных переговоров", - сказал Павел. По словам чешского лидера, Китай должен выполнять ту роль, к которой он стремится. "Это означает, что он важный глобальный игрок, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира", - считает Павел. Ранее МО КНР заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, а страны НАТО постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на войне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее слова главы МИД Украины о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас, "очевидно, нелегко". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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https://ria.ru/20240625/ukraina-1955429414.html

https://ria.ru/20240626/migranty-1955640554.html

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