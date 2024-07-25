https://ria.ru/20240725/patrushev-1961999695.html

Патрушев отметил важность технологической независимости в кораблестроении

Патрушев отметил важность технологической независимости в кораблестроении - РИА Новости, 25.07.2024

Патрушев отметил важность технологической независимости в кораблестроении

Особое внимание в поручениях президента РФ Владимира Путина по кораблестроению уделено науке, важно обеспечить технологический суверенитет в производстве... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:12

2024-07-25T17:12

2024-07-25T17:12

технологии

россия

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Особое внимание в поручениях президента РФ Владимира Путина по кораблестроению уделено науке, важно обеспечить технологический суверенитет в производстве судового оборудования и электроники, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Особое внимание уделено российской науке, от которой государство ждет инновационных путей совершенствования флота, увеличения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах ВМФ. Важно добиться технологической независимости в сфере производства судового оборудования, электронной компонентной базы", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Часть поручений президента касается укрепления кадрового потенциала отрасли, в том числе за счет пересмотра уровня оплаты труда основных производственных рабочих, инженерно-технических и других категорий работников", - отметил помощник главы государства. Путин провел совещание по кораблестроению в конце июня. По его итогам глава государства дал ряд поручений, сообщил Патрушев накануне российским информационным агентствам.

https://ria.ru/20240725/kompleksy-1961998055.html

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технологии, россия, николай патрушев, владимир путин