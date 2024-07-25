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Число учений ВМС Японии со странами НАТО выросло в 30 раз, заявил Патрушев
Число учений ВМС Японии со странами НАТО выросло в 30 раз, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
Число учений ВМС Японии со странами НАТО выросло в 30 раз, заявил Патрушев
Количество совместных учений военно-морских сил Японии со странами НАТО и другими военными союзниками Вашингтона в 2024 году уже выросло в 30 раз по сравнению с РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:05
2024-07-25T17:05
2024-07-25T17:05
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Количество совместных учений военно-морских сил Японии со странами НАТО и другими военными союзниками Вашингтона в 2024 году уже выросло в 30 раз по сравнению с минувшим годом, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Число двусторонних учений ВМС Японии с флотом стран НАТО и других военных союзников США в 2024 г уже выросло в 30 раз по сравнению с 2023 годом", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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япония, россия, николай патрушев, нато, в мире
Япония, Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Число учений ВМС Японии со странами НАТО выросло в 30 раз, заявил Патрушев
Патрушев: число учений ВМС Японии со странами НАТО выросло в 30 раз