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Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США - РИА Новости, 25.07.2024
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17:05 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/patrushev-1961996520.html
Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США
Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США
Для России важно, что именно США оказывают решающее влияние на украинский режим, имеет серьезное значение и то, как Вашингтон будет влиять на Киев после... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:05
2024-07-25T17:05
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
николай патрушев
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Для России важно, что именно США оказывают решающее влияние на украинский режим, имеет серьезное значение и то, как Вашингтон будет влиять на Киев после выборов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Мы видим изменения в предвыборном процессе в США", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, возможны ли изменения во внешней политике Запада после президентских выборов в Штатах. &quot;Для нас важно, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на поведение украинского режима. Имеет серьезное значение и то, как США будут влиять на режим и далее&quot;, - подчеркнул помощник президента.Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, он поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США

Патрушев: для России важно, что именно США влияют на украинский режим

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Для России важно, что именно США оказывают решающее влияние на украинский режим, имеет серьезное значение и то, как Вашингтон будет влиять на Киев после выборов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Мы видим изменения в предвыборном процессе в США", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, возможны ли изменения во внешней политике Запада после президентских выборов в Штатах.
«

"Для нас важно, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на поведение украинского режима. Имеет серьезное значение и то, как США будут влиять на режим и далее", - подчеркнул помощник президента.

Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, он поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки
21 июля, 22:01
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Николай ПатрушевДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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