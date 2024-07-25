https://ria.ru/20240725/patrushev-1961996520.html

Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США

Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США - РИА Новости, 25.07.2024

Патрушев рассказал, что для России важно на выборах в США

Для России важно, что именно США оказывают решающее влияние на украинский режим, имеет серьезное значение и то, как Вашингтон будет влиять на Киев после... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:05

2024-07-25T17:05

2024-07-25T17:05

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

николай патрушев

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Для России важно, что именно США оказывают решающее влияние на украинский режим, имеет серьезное значение и то, как Вашингтон будет влиять на Киев после выборов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Мы видим изменения в предвыборном процессе в США", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, возможны ли изменения во внешней политике Запада после президентских выборов в Штатах. "Для нас важно, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на поведение украинского режима. Имеет серьезное значение и то, как США будут влиять на режим и далее", - подчеркнул помощник президента.Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок, он поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/biden-1961091153.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024