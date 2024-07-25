https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1962045499.html

Ван И назвал отношения России и Китая стабильными

Ван И назвал отношения России и Китая стабильными - РИА Новости, 25.07.2024

Ван И назвал отношения России и Китая стабильными

Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:34

2024-07-25T21:34

2024-07-25T21:34

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цены на нефть

китай

россия

пекин

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы, передает агентство Синьхуа. "Ван (И)... отметил, что отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием, углублением стратегической координации, широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества, оживленными обменами между народами и продуктивным международным сотрудничеством", - говорится в публикации. Как отмечается, глава МИД КНР обменялся мнениями с коллегой из России Сергеем Лавровым по основным вопросам, касающимся мира и безопасности. Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.

https://ria.ru/20240725/kitaj-1962041991.html

китай

россия

пекин

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей лавров