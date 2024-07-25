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Ван И назвал отношения России и Китая стабильными - РИА Новости, 25.07.2024
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21:34 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1962045499.html
Ван И назвал отношения России и Китая стабильными
Ван И назвал отношения России и Китая стабильными - РИА Новости, 25.07.2024
Ван И назвал отношения России и Китая стабильными
Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:34
2024-07-25T21:34
в мире
цены на нефть
китай
россия
пекин
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы, передает агентство Синьхуа. "Ван (И)... отметил, что отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием, углублением стратегической координации, широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества, оживленными обменами между народами и продуктивным международным сотрудничеством", - говорится в публикации. Как отмечается, глава МИД КНР обменялся мнениями с коллегой из России Сергеем Лавровым по основным вопросам, касающимся мира и безопасности. Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.
https://ria.ru/20240725/kitaj-1962041991.html
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в мире, цены на нефть, китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Сергей Лавров
Ван И назвал отношения России и Китая стабильными

Ван И заявил, что отношения КНР и РФ стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы, передает агентство Синьхуа.
«
"Ван (И)... отметил, что отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием, углублением стратегической координации, широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества, оживленными обменами между народами и продуктивным международным сотрудничеством", - говорится в публикации.
Как отмечается, глава МИД КНР обменялся мнениями с коллегой из России Сергеем Лавровым по основным вопросам, касающимся мира и безопасности.
Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.
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В миреЦены на нефтьКитайРоссияПекинВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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