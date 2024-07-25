Ван И назвал отношения России и Китая стабильными
Ван И заявил, что отношения КНР и РФ стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы, передает агентство Синьхуа.
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"Ван (И)... отметил, что отношения Китая и России являются зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием, углублением стратегической координации, широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества, оживленными обменами между народами и продуктивным международным сотрудничеством", - говорится в публикации.
Как отмечается, глава МИД КНР обменялся мнениями с коллегой из России Сергеем Лавровым по основным вопросам, касающимся мира и безопасности.
Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.