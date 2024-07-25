https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961949209.html

Глава МИД Греции рассказал о дипломатических отношениях с Россией

Глава МИД Греции рассказал о дипломатических отношениях с Россией - РИА Новости, 25.07.2024

Глава МИД Греции рассказал о дипломатических отношениях с Россией

У Греции есть дипломатические отношения с Россией, посольство в Москве ведет консультации с российской стороной, но контактов на высшем политическом уровне нет, РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:37

2024-07-25T14:37

2024-07-25T14:37

греция

россия

москва

виктор орбан

андрей маслов

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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. У Греции есть дипломатические отношения с Россией, посольство в Москве ведет консультации с российской стороной, но контактов на высшем политическом уровне нет, сказал министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью радиостанции Real FM. Текст интервью распространила служба информации греческого МИД. Журналист спросили, "насколько ниже нуля" отношения Греции с президентом России и с Москвой. "Я думаю, что на этой шкале греческая внешняя политика хочет сохранить свою серьезность. У нас сейчас есть дипломатические отношения. Наша дипломатическая миссия в Москве по-прежнему существует. Она ведет необходимые консультации с соответствующими российскими службами. С другой стороны, на высшем политическом уровне у нас нет таких контактов. Я бы сказал, что у нас есть необходимые дипломатические отношения для того, чтобы на следующий день, когда на Украине наступит мир, мы могли говорить на принципах, которые не нарушаются. И мы об этом заботимся", - сказал Герапетритис. Говоря о критике в адрес Венгрии из-за ее контактов с Россией, глава МИД Греции заявил, что Венгрия практикует внешнюю политику, которая довольно далека от политики Европейского Союза, внешней политики и политики безопасности. "Мы видим, например, отношение Венгрии, которая в ряде случаев весьма двойственное к России, к украинскому вопросу", - сказал он. На замечание, что неплохо, что премьер Виктор Орбан пытается найти решение, чтобы положить конец конфликту, Герапетритис сказал, что проблема в том, какие средства вы используете для достижения решения. "Международное сообщество должно иметь единую позицию по Украине и по Кипру, на Ближнем Востоке и повсюду. Потому что только так оно приобретает авторитет и имеет общие стандарты в плане применения", - сказал Герапетритис. РФ на фоне кризиса на Украине и в связи с антироссийскими санкциями Запада ранее внесла ряд государств, включая Грецию, в список недружественных. Посол России в Афинах Андрей Маслов ранее заявлял, что возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза. По его словам, состояние двусторонних отношений с момента "их разрушения по инициативе Афин после начала специальной военной операции изменений не претерпело", и греческая сторона не предпринимает попыток восстановить официальные связи.

https://ria.ru/20240307/vrag-1931842781.html

https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html

https://ria.ru/20240517/gretsiya-1946577128.html

греция

россия

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греция, россия, москва, виктор орбан, андрей маслов