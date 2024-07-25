Глава МИД Греции рассказал о дипломатических отношениях с Россией
Глава МИД Греции Герапетритис: у страны есть дипломатические отношения с Россией
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. У Греции есть дипломатические отношения с Россией, посольство в Москве ведет консультации с российской стороной, но контактов на высшем политическом уровне нет, сказал министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью радиостанции Real FM. Текст интервью распространила служба информации греческого МИД.
Журналист спросили, "насколько ниже нуля" отношения Греции с президентом России и с Москвой.
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"Я думаю, что на этой шкале греческая внешняя политика хочет сохранить свою серьезность. У нас сейчас есть дипломатические отношения. Наша дипломатическая миссия в Москве по-прежнему существует. Она ведет необходимые консультации с соответствующими российскими службами. С другой стороны, на высшем политическом уровне у нас нет таких контактов. Я бы сказал, что у нас есть необходимые дипломатические отношения для того, чтобы на следующий день, когда на Украине наступит мир, мы могли говорить на принципах, которые не нарушаются. И мы об этом заботимся", - сказал Герапетритис.
Говоря о критике в адрес Венгрии из-за ее контактов с Россией, глава МИД Греции заявил, что Венгрия практикует внешнюю политику, которая довольно далека от политики Европейского Союза, внешней политики и политики безопасности.
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"Мы видим, например, отношение Венгрии, которая в ряде случаев весьма двойственное к России, к украинскому вопросу", - сказал он.
На замечание, что неплохо, что премьер Виктор Орбан пытается найти решение, чтобы положить конец конфликту, Герапетритис сказал, что проблема в том, какие средства вы используете для достижения решения.
"Международное сообщество должно иметь единую позицию по Украине и по Кипру, на Ближнем Востоке и повсюду. Потому что только так оно приобретает авторитет и имеет общие стандарты в плане применения", - сказал Герапетритис.
РФ на фоне кризиса на Украине и в связи с антироссийскими санкциями Запада ранее внесла ряд государств, включая Грецию, в список недружественных.
Посол России в Афинах Андрей Маслов ранее заявлял, что возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза. По его словам, состояние двусторонних отношений с момента "их разрушения по инициативе Афин после начала специальной военной операции изменений не претерпело", и греческая сторона не предпринимает попыток восстановить официальные связи.