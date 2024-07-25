https://ria.ru/20240725/ochered-1961951951.html

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 1,7 раза

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 1,7 раза - РИА Новости, 25.07.2024

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в 1,7 раза

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 1025 автомобилей, время ожидания превышает 3 часа, сообщил оперативный канал информационного центра по... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:49

2024-07-25T14:49

2024-07-25T14:49

керчь

тамань (станица)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 1025 автомобилей, время ожидания превышает 3 часа, сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 1025 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 14.00 мск. По состоянию на 13.00, в очереди со стороны Керчи стояло 601 транспортное средство. Время ожидания составляло более двух часов.

https://ria.ru/20240625/krym-1955295242.html

https://ria.ru/20240717/slutskiy-1960145595.html

керчь

тамань (станица)

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керчь, тамань (станица), общество