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В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 569 машин
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 569 машин - РИА Новости, 25.07.2024
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 569 машин
Очередь со стороны Керчи на Крымском мосту в четверг увеличилась до 569 машин, время ожидания составляет около двух часов, сообщает оперативный канал... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:09
2024-07-25T12:09
2024-07-25T12:10
керчь
тамань (станица)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Очередь со стороны Керчи на Крымском мосту в четверг увеличилась до 569 машин, время ожидания составляет около двух часов, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 11:00 мск.
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керчь
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керчь, тамань (станица), общество
Керчь, Тамань (станица), Общество
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 569 машин
Очередь со стороны Керчи на Крымском мосту увеличилась до 569 машин