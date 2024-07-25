https://ria.ru/20240725/obvinenie-1962051733.html

Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ

Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ

Гражданину КНДР, который предположительно совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки, предъявлены обвинения в заговоре с целью взлома... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:48

2024-07-25T22:48

2024-07-25T22:51

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Гражданину КНДР, который предположительно совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки, предъявлены обвинения в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американское министерство юстиции. По данным агентства, большое жюри в американском штате Канзас обвинило Лим Чон Хёка в том, что он с помощью лиц, занимающихся отмыванием денег, обналичивал незаконные доходы, которые затем якобы использовал для покупки компьютерных серверов и финансирования новых кибератак на оборонные, технологические и правительственные структуры по всему миру. "Взлом американских больниц и других медицинских учреждений нарушил лечение пациентов. Он (Лим Чон Хёк - ред.) обвиняется в атаках на 17 организаций в 11 штатах США, включая НАСА и военные базы, а также оборонные и энергетические компании в Китае, Тайване и Южной Корее", - приводит агентство слова представителей минюста США. В американском минюста также заявили, что хакеры зашифровали файлы и серверы одной из больниц Канзаса в мае 2021 года. Отмечается, что больница заплатила около 100 тысяч долларов в биткойнах, чтобы вернуть свои данные. В ФБР сообщили, что им удалось изъять онлайн-аккаунты, использовавшиеся хакерской группой, а также более 600 тысяч долларов США, вырученных от атак с выкупом, которые были или будут возвращены жертвам.

https://ria.ru/20240715/haker-1959811016.html

https://ria.ru/20240626/khaker-1955482784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, канзас, китай, наса, фбр