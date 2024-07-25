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Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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22:48 25.07.2024 (обновлено: 22:51 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/obvinenie-1962051733.html
Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ
Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ
Гражданину КНДР, который предположительно совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки, предъявлены обвинения в заговоре с целью взлома... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:48
2024-07-25T22:51
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Гражданину КНДР, который предположительно совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки, предъявлены обвинения в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американское министерство юстиции. По данным агентства, большое жюри в американском штате Канзас обвинило Лим Чон Хёка в том, что он с помощью лиц, занимающихся отмыванием денег, обналичивал незаконные доходы, которые затем якобы использовал для покупки компьютерных серверов и финансирования новых кибератак на оборонные, технологические и правительственные структуры по всему миру. "Взлом американских больниц и других медицинских учреждений нарушил лечение пациентов. Он (Лим Чон Хёк - ред.) обвиняется в атаках на 17 организаций в 11 штатах США, включая НАСА и военные базы, а также оборонные и энергетические компании в Китае, Тайване и Южной Корее", - приводит агентство слова представителей минюста США. В американском минюста также заявили, что хакеры зашифровали файлы и серверы одной из больниц Канзаса в мае 2021 года. Отмечается, что больница заплатила около 100 тысяч долларов в биткойнах, чтобы вернуть свои данные. В ФБР сообщили, что им удалось изъять онлайн-аккаунты, использовавшиеся хакерской группой, а также более 600 тысяч долларов США, вырученных от атак с выкупом, которые были или будут возвращены жертвам.
https://ria.ru/20240715/haker-1959811016.html
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в мире, технологии, сша, канзас, китай, наса, фбр
В мире, Технологии, США, Канзас, Китай, НАСА, ФБР
Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ

AP: гражданина КНДР обвинили в заговоре с целью взлома медучреждений в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Гражданину КНДР, который предположительно совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки, предъявлены обвинения в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американское министерство юстиции.
По данным агентства, большое жюри в американском штате Канзас обвинило Лим Чон Хёка в том, что он с помощью лиц, занимающихся отмыванием денег, обналичивал незаконные доходы, которые затем якобы использовал для покупки компьютерных серверов и финансирования новых кибератак на оборонные, технологические и правительственные структуры по всему миру.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ
15 июля, 16:33
"Взлом американских больниц и других медицинских учреждений нарушил лечение пациентов. Он (Лим Чон Хёк - ред.) обвиняется в атаках на 17 организаций в 11 штатах США, включая НАСА и военные базы, а также оборонные и энергетические компании в Китае, Тайване и Южной Корее", - приводит агентство слова представителей минюста США.
В американском минюста также заявили, что хакеры зашифровали файлы и серверы одной из больниц Канзаса в мае 2021 года.
Отмечается, что больница заплатила около 100 тысяч долларов в биткойнах, чтобы вернуть свои данные.
В ФБР сообщили, что им удалось изъять онлайн-аккаунты, использовавшиеся хакерской группой, а также более 600 тысяч долларов США, вырученных от атак с выкупом, которые были или будут возвращены жертвам.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Эксперт назвал русского хакера лучшим в мире по образу мышления
26 июня, 06:22
 
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