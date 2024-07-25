Гражданина КНДР обвинили в кибератаках на американские больницы, пишут СМИ
AP: гражданина КНДР обвинили в заговоре с целью взлома медучреждений в США
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Гражданину КНДР, который предположительно совершал киберпреступления для северокорейской военной разведки, предъявлены обвинения в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американское министерство юстиции.
По данным агентства, большое жюри в американском штате Канзас обвинило Лим Чон Хёка в том, что он с помощью лиц, занимающихся отмыванием денег, обналичивал незаконные доходы, которые затем якобы использовал для покупки компьютерных серверов и финансирования новых кибератак на оборонные, технологические и правительственные структуры по всему миру.
"Взлом американских больниц и других медицинских учреждений нарушил лечение пациентов. Он (Лим Чон Хёк - ред.) обвиняется в атаках на 17 организаций в 11 штатах США, включая НАСА и военные базы, а также оборонные и энергетические компании в Китае, Тайване и Южной Корее", - приводит агентство слова представителей минюста США.
В американском минюста также заявили, что хакеры зашифровали файлы и серверы одной из больниц Канзаса в мае 2021 года.
Отмечается, что больница заплатила около 100 тысяч долларов в биткойнах, чтобы вернуть свои данные.
В ФБР сообщили, что им удалось изъять онлайн-аккаунты, использовавшиеся хакерской группой, а также более 600 тысяч долларов США, вырученных от атак с выкупом, которые были или будут возвращены жертвам.