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Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.07.2024
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08:36 25.07.2024 (обновлено: 08:57 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/obvinenie-1961861147.html
Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение
Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.07.2024
Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение
Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявлено обвинение в покушении на убийство, также возбуждено еще одно дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:36
2024-07-25T08:57
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявлено обвинение в покушении на убийство, также возбуждено еще одно дело об убийстве, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на молодого человека в Балашихе, который травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения."Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что на допросе мужчина дал следователю признательные показания, в том числе сознался в убийстве своего друга, совершенном аналогичным способом.Сейчас мужчину проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения."С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о деталях совершенных им преступлений. Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых", - говорится.
https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html
https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961258454.html
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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение

Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявили обвинение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявлено обвинение в покушении на убийство, также возбуждено еще одно дело об убийстве, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на молодого человека в Балашихе, который травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения.
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"Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на допросе мужчина дал следователю признательные показания, в том числе сознался в убийстве своего друга, совершенном аналогичным способом.
Сейчас мужчину проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.
"С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о деталях совершенных им преступлений. Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых", - говорится.
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ПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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