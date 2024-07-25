https://ria.ru/20240725/obvinenie-1961861147.html

Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение

Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.07.2024

Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение

Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявлено обвинение в покушении на убийство, также возбуждено еще одно дело об убийстве, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:36

2024-07-25T08:36

2024-07-25T08:57

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жителю Балашихи, который травил химикатами мать и отчима, предъявлено обвинение в покушении на убийство, также возбуждено еще одно дело об убийстве, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела на молодого человека в Балашихе, который травил химикатами мать и отчима, это выяснили благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения."Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве своего друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что на допросе мужчина дал следователю признательные показания, в том числе сознался в убийстве своего друга, совершенном аналогичным способом.Сейчас мужчину проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения."С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о деталях совершенных им преступлений. Кроме этого, мужчина проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых", - говорится.

https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html

https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961258454.html

балашиха

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)